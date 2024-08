Vytočit vůz tak, aby najel ke startu na kroměřížském Velkém náměstí, dá práci. Na délku má Cadillac Eldorado Biarritz z roku 1978 rovných šest metrů a do ostrého úhlu najíždí a couvá celkem pětkrát.

Při sledování manévru člověka napadne, jak se s takovým vozem parkuje? „Ale dobře,“ ujistil od volantu majitel Ladislav Šimůnek. „Mám gumové nárazníky,“ dodal. Žena na sedadle spolujezdce se však smála a gesty dávala najevo, že s tím tak úplně nesouhlasí.

Na Setkání přátel Veterán klubu Kroměříž, které se koná vždy jednou za dva roky, přijeli z Brna. A mezi jednapadesáti posádkami byl modrý Cadillac Eldorado Biarritz z roku 1978 naprosto nepřehlédnutelný.

Pro Šimůnka je to první veterán, který vlastní. Auto se na Moravu dostalo v roce 2012 a on ho získal před třemi roky. „Přivezli ho z Floridy a pán v Pohořelicích ho kompletně zrepasoval. Rozebral ho do šroubku, ale všechno je tak, jak bylo, i ta modrá kůže na sedadlech,“ popsal.

Příběh ale spolu s autem nedorazil: „Nevím, kdo v něm na Floridě jezdil. No, Matuška to asi nebyl.“

Trochu jiná akce

Setkání a přehlídky veteránů se během léta pořádají na různých místech. Kroměřížský klub ale akci organizuje po svém. Jen málokde si totiž mohou majitelé veteránů regulérně zazávodit. Během Orientační jízdy se průběžně sbírají a vyhodnocují data od jednotlivých závodníků. Jede se v běžném provozu.

V pravidlech pro letošní ročník stálo, že přihlášená auta musí být stará nejméně třicet let. Většina však limit splnila s obrovskou rezervou.