V úterý 23. ledna stavbaři zahájili samotný výsun celé mostní konstrukce přes Labe a jeho slepé rameno.

„V průběhu povodní došlo k výraznému průtoku v Labi a dno Labe se vymlelo až o tři metry do hloubky. My tam máme založené dočasné podpory, které budou použity pro výsuv a jedna konstrukce z nich se obnažila. Není to problém s přenosem svislé síly ze základů, ale máme problém s vodorovnou silou, která vzniká při výsuvu konstrukce. Máme tedy už vymyšlený technický způsob, jak to vyřešit,“ potvrdil mostní expert Petr Vítek ze stavební firmy Hochtief.

Ani mrazivé počasí, které v minulých dnech panovalo, neovlivnilo průběh stavby a stavbaři tak mohli provádět přípravné práce k výsunu mostu.

„Mráz nás nezastaví, stavba pokračuje a my se chystáme asi na tu nejvýznamnější část celé stavby, a to výsun tohoto mostu přes Labe. Jedná se o výjimečné dílo, bude to zavěšený most s největším rozpětím v České republice, který je v tuto chvíli v realizaci. Čeká nás osm výsunů po 32 metrů dlouhých taktech s tím, že v tuto chvíli jsou postaveny dvě opěry a je vybudován středový pilíř a další věže, které jsou provizorní, které, až bude výsun dokončen, tak budou demolovány,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.