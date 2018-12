Na mladou dvojici, která se nedávno v pravé poledne na jednom z veřejných parkovišť v Teplicích oddávala sexu, přivolali kolemjdoucí policii. Muž se ženou skončili na služebně, kde museli vše vysvětlovat. Jejich vzájemné sexuální hrátky, které policie označila za výtržnictví, bude řešit soud.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Jde však spíše o ojedinělý výstřelek. Případů pohlavního styku na veřejnosti, třeba v autech (ať už zdarma či většinou za peníze), v poslední době ubývá. Sexbyznys v Teplicích podobně jako v sousedním Dubí už není to, co býval před deseti lety.

„Je to dobou. Velký boom byl zejména po revoluci v roce 1989 a ještě několik let poté. Život si to vyřešil sám a nebylo k tomu potřeba ani žádných regulujících vyhlášek. K čemu by nám byly? Ty holky se mezi sebou v rámci konkurence zregulovaly samy, pomohla i represivní opatření policie,“ hodnotil před lety stav s prostitucí v Teplicích tehdejší primátor Jaroslav Kubera.

Stejný názor zastává dodneška. Zcela vymýtit nejstarší řemeslo podél silnic se podle něj nepodaří nikdy. „Nějaká poptávka tu bude vždycky,“ uvedl dnes už bývalý čelní představitel města.

Potvrdil to i průzkum Deníku. Redakce při průjezdu Teplicemi během jednoho dne ve vytipovaných ulicích v tomto zimním období napočítala 14 žen na chodnících, které svým chováním působily tak, že nabízejí řidičům sex. Vedle Trnovan v prostoru za kruhovým objezdem u výjezdu na Ústí nebo na druhé straně města u výpadovky na Dubí jich sedm postávalo u silnice v celé délce Nákladní ulice.

Ta v lázeňském městě patří k vyhlášeným „místům lásky“. V jedné její části ve středu ráno našli zavražděnou 26letou ženu. Bezvládné tělo leželo v terénu pár metrů od chodníku. Policie to zatím nepotvrdila, ale zřejmě šlo právě o jednu z kněžek lásky. Po vrahovi pátrá kriminálka.

Pro pouliční prostituci jsou v Teplicích typické vesměs snědé ženy, které v denní i noční dobu postávají u vozovky a nejrůznějšími gesty lákají motoristy k sexuálním hrátkám. Vyhlášku, která by jim to výslovně zakazovala, město nemá. „Namátkově dané lokality kontrolujeme. Třeba, zda dotyčné ženy nejsou v pátrání. Za postávání na chodníku postih není,“ konstatoval ředitel teplických strážníků Michal Chrdle.

Už několik let vyhláška zakazující prostituci platí v Dubí. V boji proti tzv. chodníkovému sexbyznysu radnici pomáhala i norma, která umožňovala zakazovat pobyt lidem porušující veřejný pořádek. Ta ale padla s příchodem nového přestupkového zákona v červenci loňského roku.

VYUŽÍVAJÍ KAMERY

„Zákaz pobytu jsme u prostitutek využívali často. Byl to dobrý nástroj, bohužel byl zrušen. Nabízení sexuálních služeb se snažíme regulovat i skrze kamery a asistenty prevence kriminality,“ přiblížil velitel městské policie v Dubí Tomáš Pykal.

V 90. letech fungovalo v Dubí 40 nevěstinců a stovky prostitutek postávaly na chodnících. Teď je situace výrazně lepší, ale ještě ne zcela vyřešená. I proto, že se z některých „exhampejzů“ staly ubytovny, které fungují bez jakéhokoliv řádu a pravidel.