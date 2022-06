Kluzák L-13 Blaník se vyráběl do konce 70. let. Letecká škola v Moravské Třebové získala stroj po celkové generálce. „Byť to na první pohled nevypadá, tak tento L-13 Blaník má životnost více jak 5900 hodin. Kdyby se tento Blaník ještě dnes vyráběl, stál by kolem 2,5 milionu korun. Kluzák vyšel na 800 tisíc korun. V České republice jde o výjimečnou událost, aby nějaká střední škola provozovala kluzák,“ uvedl Pavel Řeřicha, předseda Aeroklubu Moravská Třebová.