Sezona hub propukla. I v Praze

Na začínající houbové žně nejspíš vyrazí o nadcházejícím víkendu i tisíce Pražanů. K bohatým darům lesa lze z metropole dojet za hodinu i méně například do Brd, Posázaví, Polabí nebo na Berounsko. Ještě blíž je to pak z centra do Klánovického lesa a lesoparku.

„Myslím si, že teď už nepotkáte člověka, který by něco nenašel. Samozřejmě ne všechny lesy dávají takzvaně plnou, ale houby už rostou všude. V lužních lesích kolem Labe zatím méně, pod borovicemi a smrky více. Po úterních deštích to ale bude ještě lepší. Mechy jsou pěkně nasáklé a kolem víkendu se dá plošně čekat velká úroda,“ řekl Pražskému deníku Vladimír Štibinger ze Sdružení houbařů Čelákovice. Šéf Lesů Praha: Metropole má štěstí, že v ní převažují smíšené lesy Přečíst článek › Mírně opožděný nástup houbařské sezony ve středočeských lesích stvrzuje aktuálně dobrá úroda bělohřibů neboli praváků, velmi populárních hřibů hnědých, lišek i „masáků“, u kterých znalci tradičně varují před možnou záměnou s prudce jedovatou muchomůrkou zelenou, bílou nebo panterovou. Těm všem se přitom daří i v okolí hlavního města. To samé platí také o holubinkách, které sbírají spíš zkušenější houbaři. „Před lety jsem byl ve znalosti hub v podstatě ignorant. Zvídavost mých rostoucích potomků mě ale dotlačila k samostudiu. Dnes díky tomu bezpečně poznám například holubinky mandlové a také vím, jak dokážou byť v malém množství výborně ochutit polévku,“ líčil vlastní cestu k probuzení zájmu o sběr lesních plodů David Nejedlý. Na houby je možné v těchto dnech narazit i přímo ve městě. „Před naší kanceláří v Holešovicích je úroda něčeho, co by mohly být žampiony,“ všimla si třeba Jana Müller, která se ale k utržení raději neodhodlala. Pomohly deště Česká mykologická společnost na svém webu připomíná, že „valnou část letošního července nebylo na houby ani pomyšlení“. Žádný les nepoložil svůj život. Praha nabízí dřevo na zimu i grilování Přečíst článek › V horkém a suchém měsíci se naproti tomu podle mykologů poměrně dařilo „vzácným teplomilným hřibovitým zástupcům mykoflóry“. Ve středních Čechách znalci hlásili například výskyt málo rozšířeného hřibu kaštanového. „Až v samém závěru a pak v první srpnové dekádě se křížem krážem republikou, někde i opakovaně, přehnaly vydatnější srážky. A to už byl dobrý základ, aby se houby, tedy alespoň někde, poněkud více rozrostly,“ shrnula letošní nástup ideálních podmínek pro houby Česká mykologická společnost. Skutečný vrchol sezony pro milovníky českého „národního hobby“ by měl přijít tradičně v září a říjnu. A rozšířit si houbařské obzory bude možné nejen v lese. Vladimír Štibinger v té souvislosti zve na velkou výstavu hub, kterou v Čelákovicích chystají na 19. až 21. září. Tajemství lesa: stromy mají vrásky a vůní vysílají důležité signály ostatním Přečíst článek ›

Autor: Jan Prokeš