Připravený zákaz pivních kol může vstoupit v platnost. Ministerstvo dopravy zamítlo námitky společnosti dodávající pivo provozovatelům pivních kol. Kvůli námitce se připravené opatření o několik měsíců protáhlo. Díky dopravnímu značení, které pivní kola v širším centru Prahy zakáže, už v příští turistické sezoně do ulic nevyjedou.

Pivní vozítka v Praze způsobují bouřlivé debaty | Foto: facebook

Praha 1 společně s magistrátem již v létě připravila opatření, podle kterého by pivní kola měla zákaz vjezdu do širšího centra Prahy. Proti tomu však podal námitku pivovar, který dodává pivo do těchto vozítek. Námitku již ministerstvo vypořádalo a zákaz pivních kol začne platit na jaře příštího roku.