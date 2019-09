Siemens oslavil výročí rodinným dnem. Přišly tisíce lidí

FOTOGALERIE/ Davy proudící dovnitř i ven, otevřené provozy i funkční pracoviště, poučení a zábava pro celou rodinu. Tak to v sobotu 14. září vypadalo v areálu mohelnického závodu Siemens, který si Dnem otevřených dveří připomínal 115 let elektrotechnické výroby a 25 let od vstupu společnosti Siemens.

Den otevřených dveří v podniku Siemens v Mohelnici. | Foto: Deník / Vladimíra Bartoňová

Zájem o prohlídku prostor, kam se jinak nemají šanci dostat, projevily tisíce lidí. „Pracují tu oba rodiče, s babičkou jsme se přišli podívat, kde,“ svěřily odrostlejší děti důvod návštěvy. „Stihli jsme projít všechno, obdivoval jsem hlavně velké motory,“ shrnul dojmy školák Pavel. “Líbilo se mi, jak to měli všechno uspořádáno a že jsme ke všemu dostali informace,“ rozumoval jeho starší kamarád Ondra. Pod dohledem studentů elektrotechnického oboru mohelnické SPŠE se pak venku pokoušeli přeměnit tužkovou baterii ve zcela funkční motorek. Nutno říct, že se jim to oběma povedlo. Organizace pomáhající lidem vyšly na náměstí Přečíst článek › „Každé dva roky otevíráme dveře závodu k prohlídkám. Cílem je ukázat rodinám i veřejnosti, jak a kam se posunujeme,“ uvedl k tradici ředitel závodu Pavel Pěnička. „V ukázkách výroby představujeme všechny naše výrobní závody - tedy Elektromotory Mohelnice, Geared Motors i Busbar Trunking Systems,“ doplnila Kateřina Přindišová z oddělení komunikace. Dětem pro zpestření pořadatelé přímo ve výrobních prostorách přidali zkoušku virtuální reality, živé sochy i uvítacího robota, který místo součástek rozdával čokoládu a bonbony. Firma také dostála pověsti podporovatele neziskových organizací, když zástupcům společnosti Dětský klíč předala šek na 29 tisíc korun. „Použijeme je na Asistenční dům pro osoby s autismem, který má do roku 2020 vyrůst v Temenici v Šumperku,“ děkovali obdarovaní. Autor: Bartoňová Vladimíra

