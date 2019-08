V okrese Zlín hasiči vyjeli celkem k 64 událostem. V okrese Kroměříž zasahovali v osmi případech. V okrese Uherské Hradiště byly hlášeny dvě události. V okrese Vsetín hasiči vyjeli také ke dvěma případům. Nebylo hlášeno žádné zranění osob.

Bleskové povodně zasáhly především samotné krajské město. Na Jižních Svazích zasahovali hasiči v prodejně Billa, do které vnikla voda do výšky třiceti centimetrů. V obchodním centru Albert ve Zlíně - Prštném vnikla voda do garáží.

Proudy vody zasáhly také nedávno nově zrekonstruovaný Obchodní dům Zlín. Webový portál Novinky.cz přinesl informaci, že vedení obchodního domu nechalo téměř hodinu od začátku spouště objekt otevřený, byť voda stékala i stropními podhledy přímo ze světel a hrozilo zřícení vodou nasáklých sádrokartonů.

Mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička uvedl, že situace ochromila dopravu ve Zlíně. Problémem bylo zejména bláto na vozovce. V některých místech vznikaly na silnicích laguny.

V ulici Dlouhá došlo k zaplavení prostoru pod železničním nadjezdem, který zůstal neprůjezdný. Některé semafory byly nefunkční a vznikaly tak dlouhé kolony.

Při odstraňování následků museli profesionálním hasičům ze Zlína pomáhat také jejich kolegové z okolních obcí. Jak velké škody blesková průtrž mračen způsobila, není zatím jasné.