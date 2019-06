Silnice právně neexistuje, ale jezdí po ní až stovky aut. I to se může v Čechách stát. Taková silnice se nachází u Litomyšle, ve směru na Vysoké Mýto vede souběžně s I/35. Když se na silničním tahu na Moravu stane nehoda, auta jezdí právě po ní.

Nikdo ji nechce

Stará státovka měří necelý kilometr a od 90. let nemá majitele ani správce, proto chátrá. „Silnice jednou za dva roky vyžaduje opravy. Dvakrát jsme do toho vložili naše peníze, i když nám komunikace nepatří. Jenže se využívá, když je ucpaná pětatřicítka a jako zkratka na Sedliště,“ vysvětluje místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Město vyvolalo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), krajem a dalšími organizacemi, ale nikdo silnici nechce. Nyní kvůli jejímu špatnému stavu hrozí, že se na ní objeví závora. „Je to letitý problém. Po revoluci přešla silnice na zemědělské družstvo, které ale bez náhrady zaniklo, takže dneska se k silnici nikdo nemá. Zástupci státu a Pardubického kraje tvrdí, že jim k ničemu není a na její údržbu nedají ani korunu,“ přibližuje aktuální situaci Kašpar.

Zahrnout?

Takže co s ní? „Když jako město zaplatíme opravu, vystavujeme se riziku stížností, že z veřejných peněz opravujeme silnici, která není naše,“ dodává místostarosta. Absurdní situace by mohla vyvrcholit i odstraněním vozovky a zahrnutím půdou. Nabízí se ovšem také varianta cyklostezky nebo stezky pro in-line. „Mohla by to být cyklostezka, kterou bychom osadili betonovými zábranami, aby tam nejezdila auta. Při větších opravách na I/35 bychom je odstranili a silnice by sloužila jako objízdná trasa,“ míní Kašpar.

Naopak uzavření staré státovky uvítají lidé v městské části Lány, protože tudy řidiči jezdí na starou silnici, když je neprůjezdná I/35.