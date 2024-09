„Je to naše priorita. Jedná se o horské středisko a budeme se snažit, aby to nemělo vliv na zimní sezonu,“ podotkl Vašák.

Otazník však visí nad tím, jestli se oprava silnice stihne do zimy. Právě Dolní Morava je hojně navštěvovaným zimním střediskem.

Rekonstrukce silnice do vytíženého horského střediska bude podle hejtmana Martina Netolického prioritou číslo jedna. „Někde není silnice jenom podemletá, ale v jednom úseku doslova totálně zničená a bude nutné ji udělat znova. Se soukromými vlastníky jsme vyjednali, že se jezdí přes parkoviště,“ sdělil.

Jedinou příjezdovou silnici do Dolní Moravy se podařilo znovu otevřít až v pondělí odpoledne. Silničáře nyní čeká kompletní rekonstrukce krajské komunikace .

Do zahájení zimní sezony však schází jenom tři měsíce. „Správa silnic udělá maximum, aby se oprava stihla. Uvolníme peníze a dojde k přeskupení financí. Nyní je silnice v Dolní Moravě nejhorší v Pardubickém kraji a může se stát, že opravu některých komunikací odložíme na příští rok,“ sdělil hejtman.

Pokud se nepodaří oprava zasaženého úseku, musí kraj vyjednat objížďku přes parkoviště se soukromým vlastníkem i na zimu.

Problémy jsou i jinde

Silnice třetí třídy číslo 31227 v Dolní Moravě končí a je jediná přístupová. Hojně ji využívají místní lidé a je zatížená i návštěvníky resortu. Lidé se proto ptají, jestli resort Dolní Morava pomůže s rekonstrukcí silnice. „Mám informace, že i v resortu jsou po povodni velké škody, mimo jiné na zasněžovacím systému. Nákladů budou mít hodně a silnice je krajský majetek. Je nefér říct, aby se na rekonstrukci podíleli, když jde o veřejnousl infrastrukturu,“ reagoval Netolický.

Vedení resortu problémy se silnicí vnímá. „V této chvíli jsme nezaznamenali jakoukoliv oficiální výzvu nebo žádost o pomoc ze strany obce při odstraňování následků povodně,“ informovala mluvčí jorského resortu Šárka Braunerová.

Resort aktuálně odstraňuje škody v Trail Parku, kde popadaly stromy a voda poškodila traily. „Je také poškozena technologie odběrných míst na řece Moravě pro účely zasněžování. Zimní sezona ale tímto není ohrožena. Pracujeme na odstranění škod obdobného charakteru také v dětských Mamutíkových parcích. Na víkend ale už plánujeme zprovoznit dětské Mamutíkovy parky i větší část Trail Parku,“ dodala Braunerová.

Velká voda v Dolní Moravě nezničila jenom silnici, ale zásadně se podepsala i na sportovním areálu, místních komunikacích a mostech.

„Obecní areál je celý zničený, jak máme kemp, fotbalové i dětské hřiště. Celý areál je dost vyrychtovaný. Bude to hodně práce. Máme stržené dva mosty, ale lidé se dostanou ke svým domům oklikou. Most u krčmy jsme provizorně opravili. Most u autoservisu je stržený,“ shrnul starosta Ladislav Janočko.

„Odnesla to hlavně silnice“

Ten na obecním úřadě seděl i v roce 1997, kdy se Dolní Moravou prohnala jedna z největších povodní. „V roce 1997 bylo méně vody, ale strhlo to více stromů. Teď se valilo víc vody, ale žádné velké stromy nespadly. Odnesla to hlavně silnice a areál. Lidé nemají vytopené domy, maximálně sklepy u pár objektů. Hodně pršelo v kopcích a spláchlo to sem,“ srovnával.

Jako malý kluk zažil v Dolní Moravě také velkou vodu v roce 1960. Ta byla podle něho zřejmě největší. „Obcí se valila voda, německé domy měly přední a zadní dveře. Pamatuju si, že jsem stál na chodbě, babička otevřela dveře a voda tekla přes barák. Tehdy byly hodně zatopené domy,“ uzavřel Janočko.