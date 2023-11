„Je to příjemná změna, silnice je nová, ale bohužel je velice úzká. Je dokonce minimálně o metr užší než před opravou. Mám obavy z toho, co se bude dít v zimě. Autobusy se tam nemají šanci vejít, problémy budou mít i sněžné pluhy. Šířka je prostě nedostatečná. Když už se to dělalo, je velká škoda, že se to neudělalo pořádně,“ říká starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Podle Špiniera se ještě zvýrazní problémy, se kterými se horská cesta potýkala již před rekonstrukcí. Větší vozy se tam prý již nevejdou.

„Autobusy, pluhy nebo náklaďáky se dřevem tam měly problémy. Proto jsme předpokládali, že se vozovka alespoň o půl metru rozšíří. Nedokážu si představit, jak to bude v praxi vypadat. To ukáže až zimní provoz. Upozorňovali jsme na to, ale bylo nám řečeno, že je hotový projekt a bude se to dělat podle něj. Bohužel. Navíc těžká auta vozící dřevo budou trhat krajnice,“ dodává Špinler.

Náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník tvrdí, že silnice si zachovala rozměry, které měla před opravou.