Za několik posledních let své existence si na silnici spojující sídliště Špičák s areálem obchodního centra s hypermarketem Albertem a OBI zvykla spousta motoristů i chodců. Nedokážou si vysvětlit, proč před několika dny tuto rušnou trasu zablokovaly zátarasy osazené značkami se zákazem vjezdu. Přestože se k nákupnímu centru lze dostat i po Borské ulici, lidé dávají najevo, že by o oblíbenou cestu neradi přišli.

Nad problémem ale zatím panuje spíš jen mlčení i „mlžení“. Důvodem demonstrativního kroku nejspíš budou skryté podnikatelské zájmy a výpověď nájemní smlouvy, kterou developerské firmě ze skupiny JTH už před rokem dalo město. Nyní uzavřený, zhruba dvousetmetrový úsek silnice vystavěla právě tato soukromá firma.

ŘEŠÍ TO ÚŘADY

„Věc je nyní v rukou orgánů státní správy, do jejich konečného pravomocného rozhodnutí město nemůže činit další kroky. Nicméně situací se dál zabýváme,“ konstatovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Jak zdůraznila, vedení města se domnívá, že v současné době neexistuje pro umístění dopravního značení, na které tam nyní lidé narážejí, žádné pravomocné rozhodnutí.

„K obchodnímu komplexu, kde se nachází například prodejna JYSK, i do podzemních garáží v hypermarketu Albert se občané bez problémů dostanou po veřejných komunikacích,“ řekla Kňákal Brožová. Podle ní město Česká Lípa uzavřelo s firmou JTH Shopping Park Česká Lípa v říjnu roku 2010 nájemní smlouvu na část pozemku, který se nachází za obchodním komplexem pod hypermarketem Albert a OBI. Na tomto pozemku pak firma vystavěla 200 metrů dlouhý úsek účelové komunikace. „Nájemní smlouvu město vypovědělo v lednu loňského roku, výpovědní lhůta vyprší 29. února 2020,“ přiblížila mluvčí radnice.

Developerská společnost JTH se hájí, že uzavírku mezi Sluneční ulicí a nákupní zónou v žádném případě nezapříčinila. Podle vyjádření právního zástupce firmy Marka Andráška byla společnost JTH Shopping Park Česká Lípa nucena uzavřít komunikaci s ohledem na skončení zkušebního provozu a výpověď nájemní smlouvy na část pozemku, na kterém se vozovka nachází, ze strany města.

„Komunikaci jsme vybudovali svým nákladem a smlouva byla ukončena jednostranně, městem. Nebráníme se ale dalšímu jednání o podmínkách, za nichž by provoz mohl pokračovat,“ uvedl Andrášek. Jeho klienta prý uzavření komunikace velmi mrzí. „Nicméně s ohledem na to, že skončil zkušební provoz, nemůžeme než zajistit, aby stavba nebyla užívána a nedošlo například ke škodám na zdraví či majetku, za které by odpovídala naše společnost, nebo k uložení pokuty stavebním úřadem,“ vysvětlil advokát Andrášek.

Zda úřady rozhodnou o odstranění vozovky, zatím není jasné. Zlobí se zejména řidiči, kteří si na tuto cestu zvykli. Chodci se zákazem příliš nezatěžují a po chodníku se dál ubírají k OBI nebo opačným směrem. Na sociálních sítích nepříjemnou novinku podrobili kritice.

„Současná právní úprava tuto patovou situaci bohužel umožňuje, JTH to dobře ví a město také,“ napsal uživatel profilu se jménem Lu Boss. Podle něj se jedná o stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, s hlukovou zátěží a navíc v rozporu s územním plánem. „Bohužel jsme rukojmím žabomyších válek a pokud dojde k odstranění značek, je velmi jednoduché silnici zneprůjezdnit i jinými metodami, které současná legislativa umožňuje. Nejlepší pro nás občany by samozřejmě byla dohoda obou stran, rozumný výkup, doplňující protihlukové opatření a další, ale tak trochu se obávám že už je pozdě,“ sdělil svůj názor Lu Boss.