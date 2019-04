Tamní jednosměrné stezky vybudované v přírodě nabízejí tři různě obtížné okruhy o délce bezmála třicet kilometrů. „Bylo by super, kdyby se okruh stezek rozšířil. Myslím, že pro rodiny s dětmi je to super tip na výlet,“ dodal Kubíček.

Podle Petra Vaňka ze sdružení Singletrail Moravský kras, který Jedovnické stezky provozuje, jednají s majiteli lesních pozemků o rozšíření nejdelšího okruhu číslo dvě. „Ten bychom chtěli rozšířit o zhruba šest kilometrů. Ale zatím je vše v jednání,“ řekl Vaněk.

V režii sdružení jsou také singletrailové stezky v brněnském Mariánském údolí. Ze tří okruhů je však zatím otevřený jen okruh číslo tři. Druhý se má otevírat v těchto dnech. „Na prvním okruhu lesníci stále těží dřevo a kdy bude průjezdný, nevím. V Mariánském údolí také připravujeme stavbu základny pro cyklisty s půjčovnou kol, servisem, infocentrem a občerstvení. Koncem května bychom snad už mohli mít stavební povolení. Otevření plánujeme na příští sezonu,“ dodal Vaněk.

Kam na kolo

Jedovnické stezky (okres Blansko), 3 okruhy, 28,5 km, v jednání rozšíření druhého okruhu přibližně o 6 km.



Boskovické stezky (okres Blansko), 9 singletrailů, 9,61 km



Mariánské údolí (Brno), 3 okruhy, 26,5 km, letos v provozu zatím jen třetí okruh. V přípravě je stavba cyklistické základny s půjčovnou, servisem a občerstvením. Otevření příští rok.



Trail of Life (okres Hodonín) přírodní cyklostezky 130 km a 5 singletrailů o celkové délce 5 km.



Vjezd na stezky je všude zdarma.

Stezky v okolí Jedovnic a v Mariánském údolí projede podle něj ročně asi šedesát tisíc lidí a návštěvnost stoupá. V okrajové části Brna se však musejí cyklisté potýkat s vandaly. „Už dvakrát někdo zakopal na trasu stezky asi čtyřicet centimetrů dlouhý kovový hrot. Speciálně upravený. Ze země čouhá jen asi dvoucentimetrová ostrá špice. Případ řeší policie. Pokud by ten hřeb někdo zakopal ve sjezdu, může jít o život. Nechápu, kdo tohle může dělat,“ poznamenal Vaněk.

V Boskovicích jsou v tamním Sportparku v lokalitě Doubravy singletrailové stezky otevřené několik dní. Podle správce Pavla Kejíka přibudou letos do půjčovny nová elektrokola. „Budou čtyři plus deset běžných kol od dětských po dospělé velikosti. V květnu plánujeme závody a testovací den horských kol i elektrokol. Stezky získávají na oblibě a návštěvnost stoupá,“ uvedl Kejík. Loni je navštívilo zhruba jedenáct tisíc lidí.

V rekreační oblasti Lučina na Hodonínsku funguje síť přírodních cyklostezek a trailů s názvem Trail of Life o celkové délce sto třicet kilometrů. Jejich součástí je pět jednosměrných singletrailů o celkové délce pět kilometrů. Otevřeno jsou od začátku dubna. „Pouze jeden trail je uzavřen do odvolání a to Singletrail Zmiják z důvodu těžby a kůrovcové kalamity,“ stojí v oznámení na webu stezek.

Vjezd na zmíněné singletralové stezky je všude zdarma. K jejich obnově však mohou jezdci dobrovolně přispět penězi nebo i pomocí při brigádách. „Údržba singletrailů v okolí Jedovnic a Mariánského údolí stojí ročně asi milion korun včetně pronájmu pozemků. Peníze se na to shánějí těžko. Mentalita řady lidí je nastavená pořád trošku jinak a spoustu služeb vnímají jako samozřejmost a zadarmo. Myslí si, stezky jste postavili z dotací, tak se starejte,“ poznamenal Petr Vaněk ze sdružení Singletrail Moravský kras.