I tak se k záměru negativně staví Lesy města Písku, odbor životního prostředí, osadní výbor Nový Dvůr, komise pro životní prostředí či spolek Voda a zeleň. Aktuálně je hlavním argumentem kůrovcová kalamita, která už třetím rokem pustoší Písecké hory. „Je to rok od roku horší a nedokáži si představit, že v tomto stavu do lesa pustíme cyklisty,“ uvedl jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník s tím, že jak dlouho kalamita potrvá, nedokáže odhadnout.

Přesto má singltrek mezi zastupiteli mnoho příznivců. „Z mého okolí převážně mladších lidí záměr podporuje 95 procent z nich,“ podotkl zastupitel Tomáš Posekaný. „Jsem velkým příznivcem singltreku a myslím, že Písecké hory by pro něj byly vhodné, ale respektuji stanovisko lesů,“ zmínil zastupitel Jan Taraba.

Až přejde kalamita

Podobně se vyjádřil také Michal Turek: „Navrhuji záměr vzhledem ke kalamitě odložit, ale do budoucna bych se jím rád vážně zabýval. Bude to sportoviště jako každé jiné.“ Zastupitelé tak bod odložili do doby, než přejde kůrovcová kalamita.

Žádost o vybudování okruhu v severní části Píseckých hor o délce zhruba 15 kilometrů podaly cyklistické oddíly Galaxy Cyklošvec Stevens, Biketime Bulls Písek a Spolek jihočeských cyklistů.