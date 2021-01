Německo považuje Česko za rizikovou pandemickou oblast, a proto se musejí čeští pendleři už od neděle prokazovat negativním testem na covid - 19. Každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně.

Na německé straně nechali zřídit pro pendlery testovací místnost. Fronty se proto tvořily na německé straně hranic. Stáli v nich zejména pendleři, kteří si chtěli včas zajistit testy, aby mohli v pondělí ráno dojet bez problémů do práce.

"Dnes ráno to bylo na Pomezí ještě horší než včera. Situace je tu opravdu špatná," konstatoval starosta Chebu Antonín Jalovec a pokračoval: "My situaci nezavinili, dozvěděli jsme se to na poslední chvíli."

Problematická situace

Problematickou situaci řešil od sobotního rána karlovarský hejtman Petr Kulhánek. "Mobilní odběrové místo vznikne v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za čerpací stanicí ARMEX Oil v Pomezí nad Ohří. Bude v provozu od pondělí 25. ledna 4:00 ráno. Jeho provoz zajistí hasiči a další pracovníci, kterých bude na místě celkem 14," informoval Kulhánek během nedělního odpoledne.

Půjde o systém drive-in, lidé tedy přijedou autem, u prvního stanu vyřídí nezbytnou administrativu, u druhého absolvují antigenní testování provedené zdarma. Poté na parkovací ploše počkají na výsledek.

Situace byla v Pomezí dramatická. Lidé tam stáli v zimě, město Cheb jim ve spolupráci s dobrovolnými hasiči zajišťovalo alespoň teplý čaj. "Ještě v neděli v době oběda tam lidé čekali i dvě hodiny. Kvituji, že se podařilo situaci vyřešit během opravdu velmi krátké doby," reagoval starosta Chebu Antonín Jalovec.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček také zjistil, jak to bude s prokazováním testů pendlerů. Zásadní informací je, že ho nebudou muset ukazovat na hranicích. "Kontroly nebudou přímo na přechodech ale do třiceti kilometrů od hranic. Půjde o namátkové kontroly, takže by se kvůli tomu nemuseli lidé srocovat u hranic," uvedl již dříve hejtman.