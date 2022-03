„Nejprve studujeme archivní podklady, abychom si ověřili, co vlastně potřebujeme zjistit. Místnost je vymalovaná bíle, my ale jdeme do archivu a zkoumáme historické fotografie památky. Mohl tady být v minulosti šablonový dekor, to je pro nás důležitá informace, abychom věděli, kde máme s průzkumem začít,“ vysvětluje restaurátorka Lucie Bartůňková.

Temelín je v bezpečí. Útoky ze vzduchu i země mají ochranné složky nacvičené

Páskovou sondou sundají vrchní vrstvu malby a pak pokračují s restaurátorským kladívkem a skalpelem. Práce je to titěrná. Musí totiž dávat pozor, aby nepoškodili starší vrstvy výmalby.

„Na zámku v Litomyšli se můžeme setkat s tím, že tady bude více vrstev, protože jde o historickou památku. Mohou se tady vyskytovat také renesanční vrstvy a i ty mladší jsou cenné. Rozhodli jsme se, že budeme dělat sondy zatím jenom na mladší vrstvy,“ přibližuje postup Bartůňková.

Zbytky historické výmalby

Ve třech pokojích už restaurátoři objevili zbytky historické výmalby. Podle fotografie z roku 1916 se potvrdila šablonová výmalba, takzvané brokáty. „Našli jsme stopy po šablonové malbě, ale jde jenom o fragmenty. Malby jsou hodně poškozené. A nemyslím si, že tady najdeme tak velké plochy, abychom je jen odkryli,“ dodává restaurátorka.

Snažili se také objevit malbu, jež by souvisela se stropy, které jsou vymalované zřejmě na konci 19. století. V jedné místnosti dělají restaurátoři deset až patnáct sond, a to hlavně kolem oken, dveří nebo okolo lustrů, kde bývaly v 19. století rozety.

Botanická zahrada je jednou z krás Štramberku, letos slaví čtvrtstoletí

Výsledky průzkumu následně zhodnotí památkáři a rozhodnou, jestli komnaty zámku dostanou svoji původní podobu. „Je to současný trend památkové péče, vracet původní podobu zámeckým interiérům. Tady se potvrdilo, že bíle vymalované byly hospodářské provozy, ale šlechtické místnosti ne. Vždy byly stěny dekorovány,“ říká kastelán zámku Petr Weiss. Je tedy možné, že v následujících letech z pokojů zmizí bílé stěny a vrátí se sem původní výmalba.