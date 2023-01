Nejdřív přišla taková sněhová kalamita, že se řidiči oprávněně báli, zda vůbec dojedou do hor v pořádku. Lyžaři z lidnatých aglomerací Ostravska a Olomoucka se do Jeseníků často nedostali. Silnice mezi Opavou a Bruntálem byla zavátá metrovými závějemi a uzavřená. Silničáři nestíhali odhrnovat ani důležité silnice, takže lyžaře odradila představa, zda po dramatické cestě najdou na horách funkční parkoviště.

„Nejdřív napadlo tolik sněhu, že jsme zimní střediska nemohli provozovat. Pak to během pár dní roztálo tak rychle, že nám zas chybí sníh na provoz zimních středisek. Je tohle normální?,“ shrnul Ležatka zimní sezonu v Jeseníkách s tím, že počasí dalo zabrat všem, kdo podnikají na horách v oblasti turistického ruchu.

Dokud byly sněhové závěje v nížinách, lidé neměli potřebu jezdit za sněhem do hor. Vzhledem k tomu, že aktuálně teploty přes noc padají pod nulu, není problém vyrobit pro lyžaře dostatek technického sněhu. Lanovky a vleky v Jeseníkách sice jezdí, sněhu je dost, ale lidé se na lyžovačku stejně moc nehrnou. „Ochota a chuť našich zákazníků vyrazit na hory v zimním období, když je ve městech 12 nebo 15 stupňů, se blíží nule. Je to škoda, protože v těchto dnech je u nás nádherně a lyžovat se dá v klidu bez front. Naše ztráty jsou mnohamilionové,“ zhodnotil zimní sezobu 2022/2023 Karel Ležatka.

Kopřivná je jedním z posledních jesenických areálů, kde se ještě lyžuje v celé délce a šířce kopce. „Kopec Kopřivná už má za sebou hodně těžké chvíle a my taky. Museli jsme omezit provoz. Už nemáme večerní lyžování, jen přes den, abychom ušetřili sníh aspoň v takovém stavu, v jakém je teď. To samozřejmě znamená obrovský propad příjmů. Sice to v našem cash flow zanechává obrovskou díru, ale přesto nabízíme zákazníkům novinky. Motivujeme je, aby si nainstalovali naši aplikaci do mobilu a v praxi ověřili jak pohodlné a fajnové to je,“ uzavřel Karel Ležatka hodnocení zimní sezony.