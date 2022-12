Přestože některé ski areálů se letos kvůli cenám energií vůbec nerozjedou, vedení resortu Kopřivná hledí do budoucnosti optimisticky. „Situace je složitá, ale ekonomicky silné a technologicky vyspělé areály, aby si své návštěvníky udržely, prostě musejí dál nabízet špičkové služby za akceptovatelné ceny. Jinak své pozice na trhu mohou ztratit. Letos lze předpokládat mírné snížení počtu aktivních lyžařů, ale to bude zhruba odpovídat i výrazně sníženému počtu menších provozovatelů ski areálů, kteří letos kvůli cenám energií vůbec neotevřou. O lyžaře tak letos svedou větší areály v dobrém smyslu slova souboj kvalitou a cenou. Na to my jsme plně připraveni,“ věří vedoucí ski areálu Kopřivná Libor Petrů.

Letos v Kopřivné strávili mnohem více času nad tvorbou cen než obvykle. Výsledný ceník podle nich vlastně neznamená žádné navýšení reálných cen. Proti loňskému ceníku mírné zdražení nepokrývá ani inflaci. Navíc lze hodně ušetřit v závislosti na tom, jak k nákupu skipasu návštěvník přistoupí. Mezi cenou na pokladně a nákupem přes e-shop v předstihu je velký rozdíl. Například nejdražší celodenní skipas v hlavní sezoně bylo možné dlouho předem elektronicky zakoupit pod 600 korun. To je dokonce hluboko pod loňskou cenou při nákupu on-line.

Zahájení nové sezóny ve ski areálu Kopřivná v Malé Morávce v Jeseníkách. 18. prosince 2022Zdroj: Deník/František Kuba

Provozní čas skiareálu Kopřivná byl rozdělen na hlavní a vedlejší, což se také odráží v ceně. Zavádíme se i rodinné jízdné. Kombinované tarify s podstatně sníženou cenou budou dostupné jen při nákupu on-line. „Je milé, že si lidé to uvědomují a děkují nám, že jsme brutální zdražení všech vstupů vzali na sebe,“ komentovali situaci provozovatelé skiareálu.

Technologická novinka

Na lyžaře čekají novinky jako inteligentní flap turnikety a výhody samoobslužných pokladen. Ty ze speciálních pick up boxů dovedou vydávat i on-line nakoupené skipasy. Premiéru zde bude mít revoluční odbavovací systém, který vůbec nepotřebuje skipas ve formě čipu ani čipové karty.

Technologie umožní nahrát virtuální skipas do chytrého mobilu. Při průchodu turniketem Bluetooth sám sebe identifikuje jako skipas, aniž by bylo nutné telefon aktivovat nebo vytahovat z kapsy. „U nás tak získá výrobce plnou jistotu pro implementaci tohoto systému v nejslavnějších světových střediscích v Evropě i Americe, která se tam plánuje na příští sezonu. Ale jak všichni víme, první může být jen jeden. A protože zimu a technologie milujeme, jdeme do toho a věříme, že naši návštěvníci to všechno budou chtít zažít vyzkoušet s námi jako první na světě,“ komentovali technologickou novinku provozovatelé skiareálu Kopřivná.

Samozřejmě zde mají lyžaři k dispozici servis, půjčovnu lyží, snowboardů a zimního vybavení. Funguje zde také prodejna zimních doplňků a gastroprovozy. Celkem si investic a přípravy areálu na zimní vyžádaly na 20 milionů korun.