„Zájem veřejnosti je v posledních dnech hodně mizerný. Pršelo a přišla velká obleva. To samozřejmě na kopec nikoho nepřiláká. Naštěstí máme nasmlouvané lyžařské kurzy pro děti, ty to drží. Vyhlížíme mráz. Už se to má v noci na čtvrtek snad začít lámat a měli bychom zase zasněžovat. Provoz jsme neomezili. Sněhu máme na svahu relativně pořád hodně,“ řekl Deníku Rovnost ve středu před polednem správce olešnického ski areálu Jiří Kotlán.

Zároveň dodal, že kolem Vánoc se lyžařská sezona rozběhla celkem slušně. „Lidí přijelo poměrně dost. Hlavně po Vánocích. Asi chtěli vyjezdit ty bramborové řízky a kapry. Vydrželo to ale jen několik dní než se pokazilo počasí. Ale on konec roku a začátek nového bývá obecně slabší. Končí dovolené, děti jdou do školy a jsou jiné starosti,“ dodal Kotlán.

Mrazivé dny vyhlížejí také v sousedním Hodoníně, kde ve středu před polednem nebyla na svahu ani noha. Podle provozovatele tamní sjezdovky Vlastimila Jílka je návštěvnost areálu v posledních dnech tragická. Sjezdovka je sice sjízdná, ale odtály z ní asi dvě třetiny sněhu. „Nahoře sice ještě máme v hromadách zásoby, ale nebudeme do nich sahat. Nemá to cenu. V tom dešti by rozhrnutý sníh rychle zmizel. Pochybuji, že v tom počasí by sem teď lidé přijeli. Otevřeno ale máme. I v té bídě jsme na tom pořád ještě dobře. Některé velké areály jsou bez sněhu a zavřely,“ řekl Jílek.

Podobně jako Olešničtí doufá, že koncem pracovního týdne opět spustí naplno sněžná děla. „Svátky byly v Hodoníně na sjezdovce super. Lyžaři přijeli, teď je tady prázdno. Loni byla zase zima jako řemen, sníh jsme měli do května, ale kvůli epidemii koronaviru se jezdit nemohlo. Věřím ale, že se to letos ještě zlomí,“ dodal Jílek.

Na lyžování v Olešnici a Hodoníně se v závěru roku těšila také rodina z Blanenska, která však nakonec skončila přes svátky v karanténě. „Děti to obrečely. Na lyže se moc těšily. Nedalo se ale nic dělat. Teď, když jsme konečně zdraví, je zase obleva a prší. To je spíš na vodní lyže než na sjezdovky. Musíme vydržet. Má zase začít mrznout, tak třeba se na svah dostaneme už tento víkend nebo po neděli,“ řekl žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ji zná.