"V úterý odpoledne jsme přivezli ze skladu v Pardubickém kraji přes 320 tisíc kusů respirátorů. Po jejich uskladnění následovalo náročné rozdělování materiálu do balíků pro více než 1100 škol a školských zařízení," sdělil mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

V pátek dopoledne hasičská auta začala distribuovat materiál do obcí s rozšířenou působností v celém kraji. "V Brně budeme rozvážet respirátory až do škol. Do akce se zapojí všechny brněnské profesionální hasičské jednotky a téměř všechny brněnské jednotky sborů dobrovolných hasičů," vyčíslil Mikoška.

Hasiči tak zajistí rozvoz na více jak tři sta adres v Brně.