„To, co vidíme teď, je návrat do března 2020, kdy jsme sem přišli a byl tu takto prázdný kostel. A dnes jsme se časovou smyčkou z důvodu přípravy natáčení Jiřího Stracha dostali úplně na prvopočátek našeho Křišťálového chrámu, když tady není žádné sklo. Shodou okolností zde není ani část oltáře, kterou jsme odvezli k restaurování, “ ukazoval v pátek vyklizený vnitřek kostela umělecký manažer sklárny David Sobotka, který je organizátorem všech nejrůznějších akcí kolem sklářské hutě mistra Pačinka.

Nejprve se zde zrodily ikonické skleněné objekty pro americký film Glass Onion: A Knives Out Mistery, hit Netflixu. A uplynulý víkend tady natáčel režisér Jiří Strach epizodu do chystaného česko-slovenského seriálu Lovec, který je zasazen do současné doby.

„Jsem tady s filmovým štábem, s kamerou a natočíme jednu, dvě scény do seriálu Lovec. Jde o dramatickou scénu, ale víc nesmíme prozrazovat, to by pak divák nebyl překvapený,“ naznačuje s úsměvem známý režisér, který se sérií Lovec vrací k žánru mysteriózního krimi. Jeden obraz potřebovali dotočit ještě v nedalekém lese. Jak režisér uvedl, aktuálně jsou více než za půlkou natáčení. „Jde to, jak když se krájí máslo, protože mám výborné herce, Pavla Kříže a Janku Kolesárovou. Pavel je Kanaďan a Janka Američanka, takže já v Kunraticích v podstatě mám mezinárodní, hollywoodské obsazení,“ komentoval Strach. Jak podotkl, napínavý příběh by mohli diváci na obrazovkách vidět nejdříve na podzim příštího roku.

Počínání filmařů sledoval se zájmem i zdejší farář Rudolf Repka: „Seriály Ďáblova lest a Ztracená brána se mně líbily, Labyrinty už méně,“ řekl farář a režisérovi potvrdil, že kunratický kostel nepatří obci, ale jeho římskokatolické farnosti. „Není odsvěcený, spolupracujeme a zapůjčujeme ho sklárně, farnost je dál vlastníkem,“ upřesnil.

U Pačinka reportérovi jiskřily oči. Reportáž o skle uvidí miliony Francouzů

Na rozdíl od některých kolegů na Slovensku nebo Moravě, o jejichž odmítnutí od režiséra slyšel, s prací filmařů v kostele problém nemá. „Jestli jsem správně pochopil, nejde o skutečný zločin v kostele, ale představu, chiméru. A takový Strachův slavný mysteriózní thriller Santiniho jazyk, tam bylo pět vražd v pěti kostelích, a nikdo ho za to nekritizoval. Notabene Jiří Strach je věřící, výborný křesťan a ten by nikdy v kostele nic proticírkevního, nemorálního, neuctivého netočil,“ prohlásil duchovní Repka.

Lovec je volné pokračování Strachových minisérií Ďáblova lest a Ztracená brána a přinese osm kriminálních případů spojených se záhadnými jevy. Seriál vzniká ve spolupráci České televize, slovenské Joj a Trigon Production. Jak letos na jaře informovala o natáčení Česká televize, režisér už obsadil Pavla Kříže do předchozích podobných televizních projektů. Tentokrát postava, kterou ztvárňuje, pracuje pro církevní organizaci, za sebou má složitou minulost. „Nepracuje přímo pro Vatikán, pracuje pro takovou odnož, které se v seriálu říká Řád. Plní určitý speciální úkol – loví démony,“ prozradil ve zprávě ČT herec.

Jana Kolesárová zase hraje úspěšnou manažerku pojišťovny, racionální ženu, která ale po jednom vypjatém setkání v sobě objeví nadpřirozené schopnosti. „Má vize. Začne předvídat vraždy, zdá se jí o nich a pak se stanou,“ upřesnila slovenská herečka, která se před kunratickým kostelem přivítala i s několika fanoušky.