Investiční skupina Canicula Invest tam zakoupila nevyužívané areály bývalých skláren a pily. Ty hodlá do tří let přeměnit v objekty, které budou sloužit turistům i místním obyvatelům. Investor chce přitom zachovat jejich industriální charakter, který je typický pro obec i celý region.

Skupina Canicula Invest bude na projektu spolupracovat s pirátským kandidátem na hejtmana Libereckého kraje Zbyňkem Miklíkem, který má v celém projektu desetinový podíl. Miklík nastínil, že v příštím roce by se mělo začít s přestavbou bývalé sklárny naproti vlakovému nádraží. „Bývalou sklářskou huť plánujeme přestavět na apartmány. Těch by mělo být zhruba třicet. Zda je budeme pronajímat, nebo je prodáme, zatím nevíme. Součástí areálu by měl být dále minipivovar s restauračním zařízením,“ uvedl Zbyněk Miklík s tím, že hned vedle se bude nacházet centrální parkoviště. „To v podstatě už nyní budujeme,“ doplnil.

Zbyněk Miklík také ujistil, že plášť sklářské hutě zachovají a vestaví apartmány dovnitř. „Fasádu a průmyslová okna chceme ponechat tak, jak jsou. Budova si zaslouží záchranu. I přesto, že investice bude nákladnější. Přeci jen Josefův Důl se proslavil sklářstvím a na to by se nemělo zapomenout,“ zdůraznil Miklík a dodal, že vzpomínka na sklářské řemeslo by měla být součástí apartmánů například v podobě dekoračních sklářských předmětů.

Další velká rekonstrukce čeká bývalou sklářskou huť s názvem Marie. Ta se nachází též v srdci Josefova Dolu směrem na Maxov. „Záměr je vytvořit zde multifunkční sál pro kulturní a sportovní akce. Čas ukáže, zda i tady má smysl budovat další apartmány,“ řekl Miklík.

Přestože je Josefův Důl zaměřen na turistický ruch, apartmány pro návštěvníky Jizerských hor v této lokalitě chybí. Ubytovat se zde můžete pouze v penzionech nebo u známých na chalupě. Přitom údolí má návaznost na Jizerskou magistrálu, nechybějí tu ani cyklostezky. „Naše obec má dnes necelých 900 stálých obyvatel. O Vánocích a prázdninách je tady ale až trojnásobek lidí. Za obec mohu říci, že jsme nové výstavbě nakloněni,“ poznamenal starosta Josefova Dolu Jan Miksa.

Skanzen pro Pražáky?

Investiční skupina má plány také s bývalou pilou, která se nachází na půli cesty mezi oběma sklárnami. „Zde bychom chtěli vybudovat deset horských domků. V tomto případě je však nutná demolice objektu, který je ve špatném stavu, a také změna územního plánu,“ vysvětlil spolumajitel.

Kouzlo Josefova Dolu spočívá v tom, že je nedotčený, přesto turisticky zajímavý. „Určitě zde nechceme vytvořit skanzen pro Pražáky. Naopak máme zájem se postarat o to, aby se zde lépe žilo místním obyvatelům i podnikatelům,“ dodal Miklík.