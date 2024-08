Kombinace technologické vyspělosti a mistrovského zpracování skla spolu s autorskými dekory umožní milovníkům Vánoc sladit vánoční ozdoby se skleničkami, mísami a vázami v jednom úchvatném designovém konceptu.

„V Decor by Glassor hledali dodavatele, který by byl schopen vyrábět autorské sklo podle našich designů. V tu samou dobu Crystalex poptával exklusivní vánoční ozdoby do dárkových setů pro své partnery. Ke společné spolupráci obou značek nakonec přispělo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je to pro nás velký posun směrem k našemu snu přenést dekory z vánočních ozdob na další produkty, rozšířit tak nabídku našich produktů a umožnit zákazníkům sladit interiér do posledního detailu,“ řekla Deníku store manager Klára Jandorová.

Zrodily se čtyři originální kolekce, jejichž názvy vystihují náladu, kterou má daná kolekce u zákazníka vyvolat.

V případě kolekce „Mrazivá něžnost“ bylo o jejím názvu jasno od prvních skic, obdobně jako u „Jmelí & cesmína“, v níž dominují červená a zelená barva navozující sváteční atmosféru. Kolekce „Zlatý příběh“ nabízí hravost a moderní vánoční barvy, „Let It Slow“ se pak vyznačuje minimalistickým designem.