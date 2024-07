„Jede se, co počasí dovolí , nebo co chlapi vydrží. Jako první jsme kousli do řepky a raná pšenice jde souběžně s tím. V případě, že by se počasí umoudřilo a vydrželo několik dní bez deště, tak máme za šest dní hotovo. V polích teď máme veškerou techniku,“ popsal.

Škody napáchala také rozbouřená Šišemka, která se při bleskových povodních rozlila do polí. „Při povodni v Šišmě se záplavová vlna dostala do přilehlých pozemků a poškodila obilniny ze sta procent. Pozemek je celý od bahna a obilky jsou z klasu pryč, protože je odplavila voda,“ doplnil Talla s tím, že škoda byla vyčíslena na milion korun.

„Řepka je v letošním roce hotový propadák a zřejmě ji budeme dotovat. Všechno je otázka ceny. Jelikož nemáme nasmlouvané ceny a řepky je málo, jsou informace, že začala stoupat. Všechno ale záleží na burze,“ uzavřel agronom.

Kombajny vyjely také do polí, které obhospodařuje Zemědělská společnost Pobečví v Rokytnici u Přerova.

„Začali jsme v úterý jarním ječmenem, protože dozrál jako první, a pak se pustili do ozimé pšenice. Postihly nás extrémní srážky a bouřky, takže naše porosty byly hodně polehlé - doufáme ale, že to na kvalitu nebude mít zásadní vliv. Na odhady výnosu je brzy, ale ozimé ječmeny by mohly vydat tak sedm tun z hektaru. U pšenice jsme na začátku, ale průměrný výnos by mohl být,“ odhaduje agronom Zemědělské společnosti Pobečví v Rokytnici Tomáš Jakubec.

close info Zdroj: Jan Teimer zoom_in

Polehané obilí dává zemědělcům zabrat. „Žně nepůjdou tak rychle, jak jsme zvyklí. Když porosty polehají, je to náročnější pro obsluhu kombajnů a vznikají větší ztráty. Včera jsme končili až v devět večer,“ shrnul agronom společnosti, která hospodaří na ploše 1 300 hektarů. Žně potrvají dva až tří týdny.

„Další větší srážky by byly fatální“

Sklizeň zahájili také v Zemědělském družstvu v Kokorách.

„Řepky počasí potrápilo a je na nich nižší výnos než obvykle. Jarní mrazy rostliny srazily a už se z toho nevzpamatovaly. Někde je to zase vytlučeno kroupami. Doufám, že už žádné větší srážky nepřijdou - pokud by se to stalo, bylo by to pro porosty fatální, protože už je všechno zralé,“ uvedl předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

V Kokorách začali jako první sklízet rané odrůdy ozimých pšenic. „Až dozraje, půjdeme také na sladovnický ječmen. U řepky budou letos výnosy podprůměrné - 2,5 až 3,5 tuny z hektaru, u pšenic očekáváme o něco lepší,“ zhodnotil Lichnovský.

Do sklizně se pustili i soukromí zemědělci. „O víkendu jsme vjeli do ozimého ječmene, který je na ploše 70 hektarů. Pěstujeme sladovnický i krmný ječmen. Počasí nám na začátku července kvůli častým dešťovým přeháňkám vůbec nepřálo. Tento týden jsme najeli do řepek, a pak nás hned čeká sklizeň jarního ječmene,“ nastínil Jiří Klvaňa z farmy Paršovice.

„Zatím ještě nemohu zhodnotit, jaký budeme mít výnos - je předčasné dělat závěry. Jak se říká, zajíci se počítají až po honu,“ uzavřel.