Pojišťovnám vše nahlásila hned druhý den. Technika se dočkala minulou v neděli. Prohlédnout poškozenou střešní krytinu přijela posila až z Ústí nad Labem. Kapotu a střechu osobního automobilu si prohlédl likvidátor hned v prvním červencovém týdnu. Termín opravy? Snad v srpnu.

„V neděli se ozval technik České pojišťovny, že jede z Ústí nad Labem a do Olomouce by měl dorazit mezi 11. a 14. hodinou. Dorazil. Část poškození nafotil a vše jsme sepsali. Škodu předběžně odhadl na 300 tisíc korun. Střecha je měsíc po opravě, krytina byla nová,“ kroutila hlavou paní Zdeňka.

„Nyní si mám sehnat pokrývače. Ten by měl zdokumentovat celou plochu a spočítat, kolik bude stát oprava, přesněji výměna krytiny. Na pokrývače zatím stále čekám. Nevědí, kde jim hlava stojí. Stejně tak autoservisy jsou zahlcené. Prý za měsíc, ale spíše až v září. V pondělí budu znát termín,“ dodala.

Odvolali pracovníky z dovolených

Pojišťovny vzkazují lidem na Olomoucku a Prostějovsku, že dělají maximum. Odvolali pracovníky z dovolených a do Olomouce vysílají posily. Například Česká pojišťovna zvládla od počátku července do poloviny tohoto týdne vyřešit zhruba čtvrtinu nahlášených škod z Olomouckého kraje.

„Naši zaměstnanci pracují ve speciálním režimu, pracují o víkendech, odvoláváme kolegy z dovolených, kolegové z méně postižených regionů vypomáhají tam, kde je situace kritická,“ popisovala Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

„Naši mobilní technici i kolegové z prohlídkových míst jedou na plné obrátky. Vzhledem k velkému počtu škod je ale samozřejmě doba vyřízení pojistné události delší než za běžné situace. V autopojištění je pak situace komplikovanější i s ohledem na kapacity servisů. Vzhledem k tomu, že jsou škody soustředěny lokálně, na malém území, servisy samozřejmě kapacitně nezvládají nápor řidičů. Podobná situace je pak i v majetkovém pojištění, kde nápor nezvládají pokrývači,“ potvrdila.

Nejpostiženější místo: Olomouc

Z celého Olomouckého kraje má Česká pojišťovna nahlášeno 2000 škod za zhruba 110 milionů korun. „Nejpostiženějším místem je město Olomouc. Odtud máme nahlášeno 1 800 škod za přibližně 90 milionů korun,“ sdělila Buriánková.

Z okresu Prostějov klienti nahlásili 150 škod za přibližně 17 milionů korun. Nejvíce škodilo krupobití, a to za zhruba 102 milionů korun. Kroupy ničily především střešní krytiny a konstrukce střech, fasády či střešní okna. Na autech se pak jedná především o poškozené karoserie a skla.

Jednotlivé škody jsou v řádech desítek tisíců korun, nejsou výjimkou ani mnohem vyšší.

„Z Olomouckého kraje máme nahlášeno více než 1200 poškozených aut, drtivá většina je přitom přímo z Olomouce. Z celé republiky máme nahlášeno více než 1800 poškozených automobilů, je tedy vidět že situace v Olomouci je skutečně kritická,“ potvrdila Buriánková a dodala, že pojišťovna v Olomouci zpřístupnila pro řidiče nové prohlídkové místo, kde denně odbaví 40 až 50 klientů.

Většina bere peníze "na ruku"

Pojišťovna Allianz eviduje v Olomouckém kraji celkem 1416 pojistných událostí v celkové hodnotě více než 55 milionů korun. I ona nasadila do likvidace případů posily z jiných regionů a externí partnery.

„Prohlídky provádíme ve větším počtu mobilních techniků a také o víkendech. Máme i smluvní síť partnerů opravující technikou PDR – tzv. „kroupaře“. Naše smluvní servisy aktivně komunikují s klienty a společně hledají vyhovující termíny pro opravy jejich vozidel,“ popisoval Václav Bálek, mluvčí Allianz pojišťovny.

Většina motoristů podle Allianz dává přednost tomu, že si při první prohlídce nechají vyplatit peníze a sami se pak rozhodnou, jak s opravou naloží.

„Ostatní volí smluvní síť specializovaných servisů, které se právě na následky krupobití zaměřují. Prohlubně v karoserii v nich totiž technici dokáží vytlačit zpět do původní podoby tak, že už není třeba poškozená místa znovu lakovat,“ uvedl Bálek.

Bez nutnosti lakování

Kooperativa zatím v Olomouckém kraji napočítala škody na nemovitostech za 47 milionů korun. „Událostí je 509, z toho 140 se již podařilo vyřídit,“ sdělil Marek Vích, mluvčí pojišťovny Kooperativa. „Celkový počet poškozených vozidel krupobitím odhadujeme na více než dva tisíce, zejména z Olomouce,“ dodal.

Vysvětlil, že vlastník poškozeného auta má nárok na uhrazení obvyklých a přiměřených nákladů na opravu vozidla, které jej uvedou do původního stavu.

„V naprosté většině se vozidlo nemusí lakovat a opravovat standardní technologii, využívá se níže uvedená PDR technologie bez nutnosti dalšího lakování karoserie vozidla. O výměně dílu a to především kapoty motoru můžeme uvažovat v případě, že poškození je buď technicky neopravitelné nebo náklady, které by bylo nutné vynaložit na opravu by převyšovaly náklady na výměnu dílu za nový. Toto rozhoduje technik, případně smluvní servis, který na to má oprávnění,“ popisoval Vích.

„Kapacita autoservisů pro potřeby oprav vozidel po krupobití, zejména těch značkových, je však v postiženém regionu na několik měsíců vyčerpána. Na odstranění škod se dále podílejí smluvní specializované firmy, které dokáží vozidlo opravit a to bez nutnosti lakování karoserie vozidla,“ doplnil.

Popis technologie opravy karoserie bez nutnosti lakování

Vytlačovací metoda – ze spodní strany dílu

Důlek se vytlačuje ze spodní strany dílu karoserie tak dlouho, až není vidět. Toto vytlačování se provádí speciálním nářadím se kterým se lze dostat skoro na všechna místa vozidla. Pokud se díky výztuhám na poškozené místo nelze dostat, aplikuje se „Lepící metoda“.

Vytlačovací metoda se používá zejména při opravě kapoty motoru, víka zavazadlového prostoru, blatníků, dveří a plata střechy.



Lepící metoda – z horní strany dílu

Na důlek se lepí zvenku plastový „špunt“. Po vytvrdnutí cca 20 sec. se špunt vytáhne speciálním vytahovacím kladivem i s důlkem. Okolní místo se vyrovnává teflonovým důlčíkem. Tento postup se opakuje tak dlouho, až dojde k úplnému odstranění důlku.

Lepící metoda se používá zejména při opravě bočního rámu dveří a míst, kde se nemůže využít „Vytlačovací metoda“ (jedná se například o místo, kde je umístěna výztuha dveří).