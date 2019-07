To vše ale padá během mezinárodního filmového festivalu (MFF), kdy tato území doslova oblehnou davy návštěvníků a ti zde mohou takřka vše. V poslední době se tu navíc během tohoto filmového svátku staví řada jednorázových pódií a barů. Parky se přitom před festivalem vyšperkovávají do posledního detailu, i město září čistotou. To vše je po sedmi festivalových dnech pryč. Jak prospívá festival flóře, se zeptal Deník ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučery.

Jak se na MFF připravují lázeňské parky, osazují se kvůli tomu záhony?

Parky připravujeme standardně jako před zahájením lázeňské sezóny a květinová výzdoba je kvůli celé lázeňské sezóně. Jen si necháváme rezervu na případné dosadby poškozených záhonů.

Připravujete na MFF nějaké speciální výzdoby?

Výzdoba kvůli MFF se neprovádí, jen se přesunují palmy a vavříny pro potřeby filmového festivalu.

Kolik se na přípravách pro festival podílí lidí?

Intenzivní přípravy jsou přibližně čtrnáct dní před zahájením. Práce po festivalu jsou asi na týden. Nasazeno máme přibližně třicet pracovníků.

Je zvykem, že návštěvníci přenocovávají v parcích. Jak na to pohlížíte?

Občas se stává, že někdo v parku přespí, to by až tak nevadilo, pokud ovšem nepoužívá park jako toaletu a není kolem spáče nepořádek. Byli bychom nejraději, aby se to nedělo, a závidíme parkům, které se na noc zamykají, jako je tomu například v v Anglii.

Trpí karlovarské parky kvůli velké mase lidí?

Samozřejmě, máme totálně zdevastované trávníky, poválené letničkové výsadby a poškozené lavičky a plůtky. K poškození stromů naštěstí dochází jen zřídka.

V posledních letech se staví v parcích – Divadelní náměstí, Smetanovy i Dvořákovy sady – velké bary, stage nebo pódia. Co na to říkáte?

Karlovy Vary nemají náměstí a to nese tyto problémy, Smetanovy sady tento prostor suplují, jak na zahájení lázeňské sezóny, mezinárodní filmový festival, tak i na vánoční trhy. Na Divadelním náměstí je sice stavba na dlážděné ploše, ale okolí lidé stejně ušlapou.

Povolení staveb do parků bylo na základě tlaku ze strany MFF i z města Karlovy Vary. Je to ovšem za podmínky, že přispějí na revitalizaci, takže alespoň naše organizace obdrží nějaké finanční prostředky.

Na další roky se připravuje plošný zákaz využívání parkových ploch, ale uvidíme, jak vše dopadne.

Letos vyrostla jedna stage i v jezírku ve Dvořákových sadech.

Zásah do jezírka ve Dvořákových sadech není až tak velký a získané prostředky budou použity na rekonstrukci dna. Rizikem je však to, že by mohlo dojít k poškození okolních stromů. To se snažíme zmírnit s organizátorem Vodafon – pláže. Zatím s nimi máme dobré zkušenosti.

Kolik času, energie, peněz pak stojí dát do původního stavu všechny plochy v parcích?

Lázeňské parky se z toho vzpamatovávají přibližně měsíc v závislosti na počasí. Trápí nás velké sucho a samotná závlaha na regeneraci trávníku nestačí. Uvažujeme o dovozu vody pomocí cisteren. Odhadujeme, že náklady na obnovu trávníků a parků nás v letošním roce budou stát statisíce korun. Mimořádné úklidy nás vyjdou asi na dvě stě tisíc korun.

Můžete připomenout třeba nějaké hodně velké škody z uplynulých let?

Dříve se nám stávalo, že nám návštěvníci poškozovali lavičky a palmy, například je házeli do řeky, převraceli nebo zapalovali. Za poslední roky jsou škody menší, ale nesrovnatelně vzrostl nepořádek. Lidé nemají ani trochu slušnosti, aby si po sobě odpadky posbírali a odnesli do popelnic, kterých je nyní mnohem více než v minulosti. Myslím si, že z kulturní akce se stává jeden velký mejdan v prostoru lázeňského území.