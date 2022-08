Upozorňují, že v uplynulém roce se tam uskutečnilo téměř 20 tisíc vzletů a přistání nejen českých, ale také zahraničních letounů. Na letišti se navíc nachází muzeum a také tam působí letecká a parašutistická škola. V areálu rovněž sídlí letecká záchranná služba, výrobní firmy a přistávají tam vojenská letadla.

Na ploše by mohl podle usnesení vlády vzniknout strategický podnikatelský park. Společnost Volkswagen navíc uvažuje, že by tam vybudovala gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut.

Petr Kutný, jednatel společnosti PlaneStation Pilsen, která si prostor od státu pronajímá a provozuje, Deníku řekl, že líňské letiště je v regionu nenahraditelné. „Od Prahy na západ není betonová dráha, která je navíc dlouhá 2,5 kilometru a 660 metrů široká, což je širší než standardní ranveje na Ruzyni. Mohou se tu tak pohybovat i větší letadla,“ uvedl Kutný.

Spolumajitel letecké školy Aviatický klub Luděk Kraus sdělil, že zrušení letiště by bylo pro školu likvidační. „V okolí nenajdeme prostory, kam bychom se vešli. Díky tomu, že je dráha zpevněná, ji můžeme používat celoročně. Ostatní letiště na Plzeňsku jsou travnatá a od října do února se tak nedají využívat, protože dráhy jsou rozmočené,“ argumentuje Kraus, který ve své škole ročně vycvičí 100 až 150 pilotů, z nichž pak většina létá s dopravními letadly. „Cvičíme jak Čechy, tak klienty z celého světa,“ poznamenal.

Podle Krause má každý kraj letiště podobného typu a s ohledem na požár v národním parku České Švýcarsko se nyní ukázalo, jak je takový prostor potřebný. „Pokud by se něco podobného nedejbože stalo na Šumavě, bylo by právě letiště v Líních strategickým místem pro hašení požáru,“ argumentoval.

Stroje na ploše na protest vystavili v pátek také členové leteckého spolku Classic Trainers, kteří v Líních provozují letecké muzeum. To ročně navštíví tisíce lidí. „V tuto chvíli se staráme o deset letuschopných historických letadel a sídlíme v jedné z největších budov, kterou si na vlastní náklady udržujeme. Zrušení letiště by pro nás znamenalo velkou komplikaci, protože není možné na Plzeňsku najít vhodné náhradní prostory,“ vysvětloval Miroslav Toman s tím, že pokud by opravdu na likvidaci letiště došlo, sbírku letadel by klub musel rozdělit a rozmístit po republice.

Spolek vlastní muzejní kousky jako například letoun typu Harvard, na němž se cvičili piloti, kteří bojovali ve druhé světové válce. „Tyto originály udržujeme v provozuschopném stavu a také šíříme tradici našich významných letců z regionu. Mnozí z nich ve válce položili život,“ řekl Toman.

Za zachování letiště byla sepsána i petice. Od 2. srpna ji podepsalo okolo čtyř tisíc lidí. Iniciátoři v ní požadují okamžité zastavení realizace projektu plánované továrny koncernu Volkswagen na baterie nebo jakéhokoli jiného projektu, který by byl spojený s likvidaci letiště Líně.

Ministryně obrany Jana Černochová se má vyjádřit, zda armáda letiště potřebuje, do konce srpna.

Soud s ministerstvem

PlaneStation Pilsen si letiště pronajalo v roce 2000 na 50 let. Od roku 2012 se ale soudí s ministerstvem, které tvrdí, že mu firma neplatí. PlaneStation naopak říká, že předmět nájmu neodpovídá smlouvě. Neodpovídá délka a únosnost dráhy a velikost pozemků. „Ministerstvo obrany jsme na to upozorňovali. Až po deseti letech jsme řekli, že přestaneme platit. Z občanského zákoníku totiž vyplývá, že pokud mám něco v nájmu a neodpovídá to smlouvě, tak za to mohu přestat platit nájem,“ popsal Petr Kutný.