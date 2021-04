Přechod do on-line, kde distanční výuka probíhá, nebyl pro řadu žáků jednoduchý. Podle výzkumu České školní inspekce (ČŠI) se navíc ukazuje, že velká skupina dětí se výuky na dálku vůbec neúčastní nebo jen nepravidelně.

Ředitelé škol při šetření ČŠI vloni v dubnu odhadovali, že takových žáků mohlo být zhruba 10 tisíc. „Z dalších zjištění je zřejmé, že z celorepublikového pohledu je tato situace stále neuspokojivá a nelze předpokládat, že od nového školního roku došlo ke snížení počtu žáků, kteří jsou zcela mimo vzdělávání,“ stojí ve zprávě ČŠI z března letošního roku.

Podle školní inspekce existuje kromě dětí, kteří se nemohou do výuky zapojit z technických důvodů, také skupina žáků, kteří se neúčastní pravidelně z důvodů problémů v rodinách. „Zpravidla je to spojené s nízkou motivací ke vzdělávání či s nízkou podporou ze strany rodiny. Většinou jde o starší žáky, jejichž vzdělávání je náročné i při prezenční výuce,“ uvádí se ve zprávě školní inspekce.

Ředitelé škol využívají jako jedno z řešení této situace doučování, které provádí buď samotní učitelé, nebo jiné organizace. Podle dalšího výzkumu Život během pandemie společnosti PAQ může doučování redukovat negativní dopady, které má distanční výuka na vzdělávání žáků.

„Distanční výuka klade ještě větší nároky na kompetence rodičů a tam, kde z jakéhokoliv důvodu chybí, se dítě po čase začne ztrácet. Nepochopenou látku mu nemá kdo vysvětlit. Zároveň s pokračujícím on-linem klesá i motivace a zájem dětí,“ řekla Hana Dostálová, která pracuje jako koordinátor vzdělávacích služeb pro Člověka v tísni v Liberci. Právě tato organizace dlouhodobě provozuje program doučování pro děti.

Potíže mají i děti, které dříve výuku zvládaly samy

Dostálová Deníku potvrdila, že největší procento nových zájemců o doučování aktuálně představují děti, které dříve zvládaly školu samy a problém nastal s přechodem výuky do on-line prostředí. „Po přijetí takových svěřenců do služby se snažíme rychle dohnat zameškané úkoly a mezery v látce kombinací individuálního doučování on-line a doučování venku/v kancelářích. Snažíme se přitom o co nejvíce zábavnou formu učení. Někdy hodně pomáhá to, že dítě má při individuálním doučování možnost se zeptat přesně na to, čemu nerozumí, a má dostatek času a prostoru látku pochopit, někdy více pomůže zábavně-vzdělávací aspekt procházky s kvízem, kdy na chvíli dítě nemusí koukat na plazmovou obrazovku,“ vysvětlila Dostálová.

Podle ní se za poslední rok zvýšil počet dětí zapojených do programu doučování i počet zájemců, kteří nyní čekají na čekacích listinách. „Spolupracujeme s asi 35-40 dobrovolníky a doučuje osm našich kmenových pracovnic. Dvě kolegyně zajišťují omezený chod předškolního klubu a terénní podporu rodin s menšími dětmi. Celkově se daří podporovat asi 75 dětí na Liberecku, Frýdlantsku a Hrádecku ve službě Podpora vzdělávání a asi desítku dětí v rámci agendy Předškolního klubu,“ upřesnila Dostálová z Člověka v tísni.

Na aktuální potřeby školáků s distanční výukou zareagovala také organizace Maják. Ta se normálně zaměřuje na práci s mladou generací, a to především programy primární prevence na základních školách. Podle ředitele Majáku Jana Molnára ale prevenci nyní „naživo“ dělat nelze a on-linu mají děti dost. Hledali proto nové možnosti, jak být nápomocní dětem a mládeži v tom, co potřebují. „Od února letošního roku jsme navázali spolupráci s naší spřátelenou - dceřinou organizací MAJÁK Plus, která poskytuje sociální služby v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zapes. Společně jsme nabídli rodinám a dětem možnost doučování. Mnohdy jde i o psychickou podporu. Nabízíme tak podporu tam, kde je to nyní třeba, ale těšíme se opět na práci do tříd, která po návratu z distanční výuky nemusí být jednoduchá,“ zmínil Molnár.

Ohlas na nabídku doučování byl podle něj velký. „Za uplynulý měsíc a půl jsme zrealizovali celkem 74 doučování pro 14 dětí a dalším jsme poskytli prostor pro dopolední on-line výuku. Částečně ještě můžeme nějaké děti přijmout v Liberci, dokud se školy opět neotevřou,“ dodal Jan Molnár.

Dříve bylo doučování pro Maják doplňková služba, od konce prvního pololetí probíhajícího školního roku ale po něm vzrostla poptávka, které se organizace přizpůsobila. „Faktem je, že se spoustě dětem zhoršil prospěch během distanční výuky, takže více vyhledávají možnosti doučování. Někteří žáci nezvládají učivo nebo se vůbec neúčastní on-line výuky, i s takovými dětmi pracujeme. Abychom se s nimi mohli setkávat osobně, přizpůsobili jsme tomu prostory budovy, kde sídlíme a jejíž provoz je aktuálně zavřený,“ popsal situaci Molnár z Majáku.

Spolupráce s úřady

Děti a rodiny informují organizace nabízející možnost doučování skrze letáčky, učitele ve školách nebo metodiky prevence, kteří situaci ve školách dobře znají. Často se také stává, že doporučení přijde z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí libereckého magistrátu. „S rodinami pracujeme dlouhodobě. Pokud vidíme, že dítě selhává ve škole nebo má problémy s učením a potřebovalo by doučování, tak doporučujeme rodině, aby se obrátila na poskytovatele těchto služeb,“ uvedla pro Deník Jana Špringlová, vedoucí OSPOD v Liberci.

Podle šetření České školní inspekce ale dochází k zapojení orgánů sociálně-právní ochrany dětí, až když škola vyčerpala všechny možnosti, jak žáka do distanční výuky zapojit. „Takový postup školy zvolily pouze ojediněle. Mezi hlavní příčiny úspěšného zapojení do výuky těch žáků, které se loni na jaře zapojit nepodařilo, patří zapůjčení digitální techniky pro distanční vzdělávání,“ stojí v dokumentu ČŠI, který mapuje zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci covid-19.

I s tím pomáhá žákům Člověk v tísni. Nedostatečné technické vybavení v rodinách řešili především na Frýdlantsku. „Chyběly notebooky, tablety, ale i připojení k internetu,“ uvedla pro Deník Dostálová. Pomoc tam probíhá v rámci projektu Za úspěchem. Ten se dlouhodobě snaží podporovat děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením při domácí přípravě do školy a doplnění důležitých kompetencí, které jim usnadní zvládání školní docházky.