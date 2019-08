„Mohu potvrdit, že se policie zabývá protiprávním jednáním, ke kterému mělo docházet v jedné z kláštereckých školek,“ potvrdila mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská bez bližšího upřesnění. „Vzhledem k nízkému věku zúčastněných a citlivosti případu nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ dodala.

Co přesně se ve školce mělo odehrávat, je obestřeno mlčením. Vyjádření odmítla Mateřská škola Klášterec nad Ohří, která coby příspěvková organizace zastřešuje všech pět městských mateřinek. Redakce také oslovila matku, jež trestní oznámení podala. Ta ale nereagovala.

Svědectví o výchově

Sdílná byla jen jedna z dalších matek. „Nejen, že děti nutí jíst do pozvracení, nesmí se ani odkrýt, když je jim vedro při spaní, jinak je učitelky vulgárně napadají a pleskají je. Děti se bojí i pozdravit, bojí se okolí, počůrávají se a podobně,“ uvedla pro Chomutovský deník. Jméno si nepřála zveřejnit, redakce ho ale zná.

Jak připustila, i když její ratolest do školky dochází, je v jiné třídě a s takovým chováním nemá zkušenost. „Dozvěděla jsem se to od ostatních maminek a hlavně od dalších slušných učitelek, které se na to musely koukat a nemohly s tím nic udělat,“ vysvětlila.

Někteří Klášterečané na sociálních sítích otevřeně hovoří o týrání dětí a volají po okamžitém zásahu města. „Myslím si, že týrání dětí je tak závažná věc, že by to město jako zřizovatel školky mělo řešit okamžitě,“ napsal například Jan Jansa na stránce Klášterec nad Ohří – otevřené fórum.

„My chceme okamžité sesazení všech zúčastněných osob v této kauze, jinak naše děti nenastoupí v září do školky,“ rezolutně připsala Kateřina Vaníková v jednom z desítek vláken stejné diskuze. Další pisatelé se ty nejradikálnější snaží usměrnit. „Je to velmi emotivní, chápu. Ale raději bych opravdu s vyhazováním a propouštěním počkal až na výsledky šetření,“ kontroval Miroslav Papoušek.

Presumpce neviny

Tento postoj zastává s odkazem na presumpci neviny i radnice. Případ proto nechce komentovat. „Podle informace Policie ČR probíhá v současné době vyšetřování, během kterého se nebude město k případu vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Adéla Václavíková. „Vedení města věří v řádné prošetření,“ dodala.

Sama policie nepotvrdila, že by se její vyšetřování vztahovalo k týrání dětí. Podle dodatečné zprávy z radnice prošetřuje, zda nebyl spáchán přečin ohrožení výchovy dítěte.