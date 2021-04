„Problémy, které nastaly, byly předvídatelné. Například menší děti s testy obtížněji manipulují, což může znamenat i zásah do jejich kvality. Nemáme ale zprávy o hromadném problému, který by se týkal celých tříd nebo škol,“ sdělil pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Například v ZŠ Novoborská v Praze 9 podstoupilo test 270 dětí a 65 zaměstnanců. Nikdo neměl pozitivní výsledek, ale 22 testů bylo na první pokus neprůkazných a u dvou žáků nepomohl ani druhý pokus. „Skoro to vypadá, že část testů mohla být vadná, protože šlo o žáky testované ve stejný čas. Dětem se do opakovaných testů opravdu nechtělo,“ řekla ředitelka Tereza Štaubrová.

Začátek v půl sedmé, konec před devátou

V ZŠ Novoborská zamířili k testům vzhledem k „rotační výuce“ prvňáci, část druháků a páťáci. „S testováním jsme začali o půl sedmé ráno a skončili až před devátou. Několik dětí se k třídám připojilo právě kvůli neprůkazným prvním výsledkům až po začátku výuky,“ poznamenala Štaubrová, podle které lehce komplikovalo proceduru počasí. Původně se totiž mělo čekat na výsledek venku před školou, což však zmařil déšť.

Právě Praha 9 přeměnila poměrně rozšířené výhrady zřizovatelů škol vůči státem dodávaným antigenním testům v rebelii. Od příštího týdne chce nasadit ve všech svých patnácti školách a školkách místo „antigenů“ takzvané „plivací“ PCR testy.

Mateřinky přitom začnou s novou metodou i formou testování už ve středu ráno, kdy mají děti s rodiči doma odebrat vzorek a následně ho předat ve školce. Výsledek se rodiče dozví do čtvrtečního rána.

Otázkou je, jak se k záměru městské části postaví Ministerstvo zdravotnictví ČR, které dosud trvá na odebírání vzorků výhradně ve škole. Praha 9 každopádně zvažuje napadení plošného antigenního testování u soudu a připravuje kroky k tomu, aby obdržela od pojišťoven za každý PCR test stejný příspěvek, jaký pojišťovny hradí laboratořím za provádění antigenních testů, na něž má každý pojištěnec právo jednou za tři dny.

Praha 9 propaguje „poolování“

Praha 9 propaguje i „poolování“, metodu PCR testování, při níž se nejprve vyhodnocuje několik vzorků najednou. Podle starosty Tomáše Portlíka (ODS) je postup radnicí vyzkoušený a pro školy vhodný. „Věřím, že v případě rozšíření této metody by cena za otestování dítěte klesla na úroveň srovnatelnou s cenou za provedení antigenního testu. To by umožnilo i ostatním samosprávám předejít vzniku dalších vln nákazy,“ uvedl Portlík.

„Pooling“ testují také na ZŠ Františky Plamínkové v Praze 7 a jeho využití ve školách podporuje i magistrát. Pražští politici proto „důrazně požádali“ nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), aby alternativní metodu povolil.

„Vláda to zase nedotáhla. Není divu, že se mění ministři jak na běžícím páse. Spolehlivost testů nakoupených pro školy nebyla prověřena a vůbec netušíme, co tolik potřebný návrat do lavic přinese. Další blamáž na dětech už si nemůžeme dovolit. Proto navrhujeme úplně jiné řešení. Umožní, aby děti do školy normálně chodily. Rodičům ulehčí život a ochrání učitele, děti i jejich rodiny,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně magistrátního výboru pro vzdělávání Mariana Čapková (Praha sobě).

Podle magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) není v některých pražských školách z vlastních zdrojů financované pilotní PCR testování vzhledem k nákladům dlouhodobě udržitelné. „Jak na úrovni Svazu měst a obcí, tak školské komise Asociace krajů se budeme snažit tlačit na vládu k tomu, aby navyšovala kapacity laboratoří pro poolované PCR testy a zároveň zařadila do úhradové vyhlášky pojišťoven jejich proplácení pro plošné testování ve školách nebo případně vytvořila kompenzační program,“ zdůraznil radní Šimral. Stát by podle něj měl zvolit buď hromadné dodávání PCR testů do škol, nebo jejich hromadné proplácení.