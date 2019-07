Na stále zhasnuté ulice upozornil Jaroslav Krebs, který trable novousedlíků dlouhodobě sleduje. „Už v dubnu na zasedání zastupitelstva nikdo nestanovil termíny převzetí. A tak zatímco místní pilně dostavěli několik dalších domků, produktivita úředníků je nulová,“ uvedl.

Mimo to podle něj doposud chybí směrovky a označení ulic, chodníky zarůstají plevelem, přízemní domy se tlučou s patrovými bez ohledu na soukromí a bezpečnost provozu vysloveně dostává na zadek. „Zdravotníci nebo hasiči tu při zásahu musejí v uzlu pěti silnic hledat tu pravou,“ poukázal na zdržení a nedostatky Krebs.

Jak vysvětlil šéf ústeckého odboru majetku a dopravy Dalibor Dařílek, rozhodnutí zastupitelstva je jen první krok a jako takový sám o sobě nestačí k rozsvícení pouličních světel. „Musíme ještě splnit všechny podmínky v předávacím procesu. My se samozřejmě snažíme veřejné osvětlení zařídit jako první, ale dokud vlastník nesplní podmínky převzetí, bude to problém,“ upozornil.

Vlastník viní úředníky

Vlastník ulic Petr Ryšavý však tvrdí, že za zdržením jsou hlavně prodlevy ze strany úředníků. „Měl jsem mít schůzku s úředníkem, který má na starosti osvětlení, ale 20 minut před setkáním mi od něj přišel e-mail, že mu marodí syn, a od té doby se neozval,“ líčil.

Podobně prý Ryšavý nedohnal úřednici, která má na starosti silnice. Podklady jinak měl dodat už dávno. „Celé to drhne jen na tom, abychom je prošli a ujasnili si, co bude potřeba ještě zařídit. Některé vady znám, jiné je třeba prověřit, aby vše bylo v perfektním stavu, a vše zaprotokolovat. Je to jen o domluvě. Na druhou stranu se přiznám, že tento měsíc jsem ani já nevyvinul v tomto směru aktivitu,“ pokračoval Ryšavý.

Na to však Dalibor Dařílek reagoval s tím, že marně přemýšlí, který úředník má děti. „Pokud vím, tak ten, co to má na starosti, žádné nemá,“ zamýšlel se.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která předkládala bod o Skoroticích k projednání zastupitelům, upozornila, že rozhodnutí obsahuje i podmínky, které musí Petr Ryšavý splnit. „Bez toho nemůžeme ulice převzít. Musí být v perfektním stavu,“ dodala.

Nemilá kauza se táhne téměř deset let. Už jen rozparcelování zeleného pažitu na stavební pozemky v samém jejím počátku vyvolalo kontroverze. Kritiku si investor vysloužil od starousedlíků, občanských aktivistů i opozice.