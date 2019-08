Hlavním programem festivalu jsou koncerty kapel hrajících převážně irskou či skotskou hudbu. Ty začaly hrát v pozdějších odpoledních hodinách. I dopoledne a dřív odpoledne už ale na hrad mířili nedočkaví návštěvníci. Velmi často byli stylově oblečení, výjimkou nebyli muži ve skotských sukních.

Na hradě pak lidé v keltském ležení a různých stáncích sehnali třeba medovinu, děti si mohly vyzkoušet práci kováře, ženy pokukovaly po netradičních kovových špercích doplněných o polodrahokamy.

Posílené spoje

Stánky zaujaly i návštěvnici hradu Vladimíru Jánskou. „Vyrazila jsem na výlet na hrad, o festivalu jsem původně ani nevěděla. Ale moc se mi líbí produkty ve stáncích, asi si pořídím náušnice," řekla žena.

To Roman Polák na hrad dorazil speciálně kvůli festivalu. „Už jsem na něm byl loni a je tady super atmosféra. Celkem se těším třeba na kapelu Dick O´Brass," poznamenal muž. Festival potrvá až do nočních hodin. Návštěvníky pak zpátky do Brna odvezou posílené spoje městské hromadné dopravy.