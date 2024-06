Mrtvá nevěsta, Frankenweenie nebo Fantastický pan Lišák. Animátor Richard Pickersgill se jako vedoucí dílny a technologií v britské společnosti Mackinnon and Saunders podílel na vzniku řady slavných filmů. Během let tak spolupracoval s věhlasnými režiséry, jako jsou Tim Burton, Guillermo del Toro či Wes Anderson. Některé z loutek, na jejichž vývoji se podílel, nyní přivezl na západ Čech na festival Skupova Plzeň.

Loutkář Richard Pickersgill na Skupově Plzni | Video: Ladislav Vaindl

Uznávaný umělec se stal hlavním tvůrcem loutek titulní postavy pro snímek Pinocchio Guillerma del Tora, který získal Oscara za nejlepší animovaný film. „Šlo o první stop motion loutku na světě, která byla animována ve velkofilmu polohovatelnou kovovou kostrou vytvořenou pomocí technologie trojrozměrného tisku kovů,“ popisuje Richard Pickersgill a s úsměvem dodává: „Pinocchio je v příběhu dřevěný chlapec, ten náš ale z tohoto materiálu v sobě nemá ani kousek.“

Práce na oscarovém filmu nebyla rozhodně jednoduchá. Režisér společnost oslovil už v roce 2008, vytvoření vysoce pohyblivé loutky s mnoha přesnými detaily však tehdejší technologie neumožňovaly. Práce na projektu tak sice začaly dříve než u filmu Tvář vody, ten se ale nakonec do kin dostal dříve. A právě jeho úspěch korunovaný čtyřmi Oscary zapříčinil, že se veřejnost začala více zajímat i o připravovaný snímek o dřevěném panáčkovi.

Drama při natáčení Slunce, seno, jahody. Troška oblíbený film málem nedokončil

Tvůrci to umožnilo realizovat vysněnou produkci: Po dvanácti letech od prvního kontaktování se společnosti Mackinnon and Saunders podařilo dát dohromady takové návrhy, které del Torovi vyhovovaly. „Pro film jsme vytvořili celkově 60 loutek, z toho 25 jich představovalo titulní postavu. Guillermo del Toro upřednostňoval mechanické loutky se silikonovou kůží, většina jich takových je. U samotného Pinocchia je ale všechno jinak,“ upozorňuje loutkář.

Zdroj: Youtube

Díly byly vytištěny z nerezové oceli, z pevného a odolného kovu, který byl zároveň dostatečně měkký, aby se do něj mohly vyvrtat jemné závity a otvory potřebné k osazení všech součástí. Animátoři tak získali pevnou strukturu, která ale zároveň nebyla příliš velká a umožnila loutce se lehce a rychle pohybovat v různých situacích. „Přivedly nás k tomu detaily, jakými jsou například hřebíky v Pinocchiově těle. Jestliže animátor pracuje s klasickými materiály, tak většinou, když se na nich může něco rozbít, stane se to. Pokud bychom se pro tuto cestu rozhodli, šlo by o náročnou práci, která by se neustále musela opakovat. Díky tomu, že jsme použili pevnou strukturu z 3D tisku, se za celé natáčení nezlomil ani jeden hřebík,“ konstatuje.

Jednoduché to nebylo ani s obličejem. Těch tvůrci vytiskli tři tisíce. Každý z výrazů musel být navržen ještě před tím, než se k práci dostal animátor. „Oči jsou odnímatelné, takže je možné upravit jejich výraz bez toho, že by se musel vyměňovat celý obličej,“ dodává. Nos, který je samozřejmě pro děj důležitý, drží prostřednictvím magnetu.

V Horšovském Týně natáčeli Zlatovlásku. Marek Lambora trpěl v chladné kobce

Na tvorbě loutek se podílelo celkově nejméně 40 animátorů během více než 1000 natáčecích dnů. „Kvalitní animátor vytvoří za den tak dvě až tři sekundy záběrů,“ upřesňuje Pickergill. Na práci se podílelo několik týmů z různých zemí. V americkém Portlandu loutkáři vyráběli vedlejší postavy včetně nejrůznějších příšer, kterými je film zaplněn. Další skupina působila v mexické Guadaljaře. Celkově vznikly stovky loutek od různých tvůrců. „Byla to týmová práce. Bavilo mě být toho všeho součástí,“ doplňuje.

Spolupráce s Timem Burtonem

V minulosti se loutkář podílel také na filmech kultovního režiséra Tima Burtona. Pracoval například na mechanice pro postavu pejska Sparkyho ze snímku Frankenweenie. „Tvořit loutky pro Tima Burtona bývá poměrně složité. Postavy z jeho filmů mají totiž mnohdy velká těla, ale tenké končetiny. Myslím, že jsme zkoušeli kolem dvaceti alternativ, než jsme dosáhli podoby, kterou si představoval on a hlavní animátor filmu Trey Thomas,“ vzpomíná Pickersgill.

Tělo i hlava zvířete se během procesu několikrát výrazně proměnily. Nakonec tvůrci umístili soukolí dovnitř Sparkyho trupu. Díky tomu se jim podařilo dosáhnout toho, aby jeho běh vypadal co nejpřirozeněji. Jeden z prototypů mohli obdivovat i návštěvníci workshopu v Plzni.

Čech, který se podílel na seriálu Šógun: Chování postav odpovídá realitě

Spolupracovat na Burtonových produkcích je pro loutkáře vždycky velká výzva. To platilo i v případě filmu Mrtvá nevěsta Tima Burtona. Podle režisérových přání museli loutkáři a animátoři umístit jemnou mechaniku do malinkých hlav tak, aby se jen mírným utáhnutím šroubku změnil výraz loutky. Studio za toto vylepšení získalo v roce 2005 uznání na Annie Awards za přínos animaci.

„Lidé se mě občas ptají, jak to, že mě moje práce nenudí, když už ji dělám 25 let. Je to díky velké rozmanitosti, kterou přináší. Každá z loutek, na níž se podílím, je jiná. Je to vždycky výzva. Na každé produkci se naučíme něco nového. Tak to bylo i u Mrtvé nevěsty,“ konstatuje.

Loutky, na jejichž vývoji se podílel Richard PickersgillZdroj: Deník/Ladislav Vaindl

Práce s věhlasnými filmaři je náročná, ale obohacující. „Vždy se snažíme naplnit jejich představy, jak nejlépe to jde. Občas jsme omezeni časem nebo rozpočtem, ale vždycky děláme vše, jak nejlépe umíme. Režiséři, jako jsou Tim Burton nebo Guillermo del Torro, vyžadují odlišné přístupy, vždycky je vzrušující pro ně pracovat. A také sledovat, jak moc je zajímá celý proces vzniku loutek,“ míní Pickersgill.

Úspěšné dětské projekty

Mezi jeho první práce patřil seriál Bořek stavitel, který je oblíbený i v Česku.

„První pracovní zkušenosti jsem získal v roce 1999. O rok později, když jsem dokončil univerzitu, jsem začal pracovat pro Mackinnon and Saunders. Jedním z mých prvních projektů byl právě Bořek stavitel. Bylo to úžasné. Práce pro dětské seriály je trochu jiná výzva. Máte na to odlišný rozpočet i jiné požadavky. Tohle je velmi úspěšný seriál, který zná mnoho lidí. Těší mě, že jsem se na něm mohl podílet,“ pochvaluje si.

KVÍZ: Sláva, slzy i facky. Jak dobře znáte historii Oscarů?

Stejně tak je rád, že mohl pracovat na dalším dětském projektu, kterým byl Pošťák Pat. „Původní film pochází z osmdesátých let. My jsme byli kolem roku 2000 požádáni, abychom udělali loutky pro nový seriál s touto postavou. Film jsem měl jako dítě moc rád, takže jsem se téměř rozbrečel, když jsem zjistil, že se budu podílet na jeho remaku. Byl jsem z toho velmi šťastný,“ svěřuje se.

Pro původní snímek vznikla vždy jen jedna loutka pro každou z postav. „My jsme pro animaci potřebovali udělat od každé šest kusů. Dostali jsme do rukou originály loutek. Nesměli jsme je ale rozebrat, abychom se podívali, jak uvnitř fungují. Jeden z ředitelů společnosti Peter Saunders měl známého v nemocnici a ten nám zařídil rentgen loutky pro postavu kočky Jess. Takže někde ještě máme uložený její rentgenový snímek,“ vypráví.

Loutkář Richard PickersgillZdroj: Deník/Ladislav Vaindl

Před devíti lety přijel Peter Saunders i na Skupovu Plzeň. A ředitel festivalu Jakub Hora jej oslovil i letos.

„Bohužel kvůli zdravotním problémům nemohl přijet. Požádal mě, zda bych mohl festival navštívit místo něj. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Už jsem dříve byl v Praze, ale nic moc dalšího jsem z České republiky nestihl poznat. Jsem rád, že jsem se mohl akce zúčastnit. Všichni jsou tady moc milí. Místní festival je skvělý, je pro mě ctí, že jsem mohl být jeho součástí,“ uzavírá Pickersgill.