Snaha nedívat se na všechny objekty jako na celek, nýbrž jako na samostatné nemovitosti byl cíl obhajoby. Řekl to právník zastupující stát Petr Wünsch.

„Opírali jsme se o to, že během jednání nebyla prokázána provázanost mezi Květnou zahradou a zbylými nemovitostmi, které již žalobce vlastní,“ zaznělo z úst Wünsche.

Protistrana však celou dobu trvala na jednotě objektů. „Zámek a zahrady měly vždy pouze jednoho vlastníka a tím byla až do spáchání majetkové křivdy v roce 1948 olomoucká arcidiecéze. A tak by to také mělo zůstat,“ uvedl mimo jiné u soudu právní zástupce Arcibiskupství olomouckého Stanislav Hykyš.

Všechny tři zmíněné objekty se nacházejí na Seznamu světového dědictví UNESCO a každoročně lákají tisíce turistů. Soudkyně Jana Ivánková však dala za pravdu státu. „Za celé období existence zámku a zahrad byl sice vždy jeden vlastník, nebylo však prokázáno, že by objekty nemohly fungovat jeden bez druhého,“ řekla Ivánková.

Klíčová úloha nových staveb

Navíc se žalující straně nepodařilo vyvrátit tvrzení Národního památkového ústavu, že v areálu vznikly nové stavby, které neumožňují navrácení zpět církvi. Ve svém rozsudku to zmínila i Ivánková.

„Květná zahrada se skládá z 19 pozemků. Na některých z nich se nacházejí nové stavby jako centrální kotelna, technické zázemí pro zaměstnance, nově vybudovaný skleník a další. Samozřejmě, stavby jako kolonáda či rotunda zde stály ještě před znárodněním, ale komplex nelze jednoznačně rozdělit. Vždy musí být posuzován jako celek. Nelze odjímat jednotlivé pozemky,“ nechala se slyšet předsedkyně soudu.

Právní zástupce Arcibiskupství olomouckého po vynesení rozsudku dodal, že doporučí klientovi podat odvolání.