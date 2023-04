/REPORTÁŽ/ V rozverném duchu se v Hodoníně nese velikonoční pondělí. Zdejší krojovaní ze Slováckého krúžku vyráží na šlahačkovou obchůzku a start mnohdy náročného dne začíná netradičně: mezi lázeňskými hosty. „Vypadají krásně,“ chválí skupinu jedna z procházejících starších žen. „No uvidíme večer,“ reaguje se smíchem další.

Hodonínská chasa na velikonoční obchůzce. Nechyběla ani návštěva zdejších lázní | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Chasa vybavená pomlázkami zpívá lázeňským hostům při snídani a dámy pak symbolicky pomladí. Sklízí potlesk, slova chvály a dostávají i odměnu.

Člen chasy Martin Králík Deníku vypráví, že až tady skončí, mají před sebou ještě asi sedm dalších zastávek u místních dívek. „Velikonoce jsou jedna z našich nejoblíbenějších akcí. Všichni se sejdeme, kluci se těší. Chodíme od domu k domu, zazpíváme si. Samozřejmě, že čím je den delší, o to náročnější je,“ říká Králík s narážkou na obvyklou tekutou odměnu, třeba s vůní švestky.

Spokojená je rovněž Iva Kljunić Briešťanská, která se v lázních věnuje mimo jiné kulturnímu programu. V minulosti se tady o šlahačku staraly zejména děti zaměstnanců. „Takhle to fungovalo asi čtrnáct let. Potom nastoupil covid, děti vyrostly a už se jim do toho nechtělo,“ usmívá se Briešťanská.

Spolupráce s folkloristy

A tak vznikl nápad spolupráce s místními folkloristy. „Že přišli, je pro nás velkou ctí a poctou. Jsme moc rádi. Ještě o den dříve jsme měli menší velikonoční festival a dnes jsme to završili moravskou šlahačkou,“ pochvaluje si. Věří, že obdobnou formu uspořádají i příště.

Zatímco v lázních doznívá zážitek hostů ze setkání s chasou, parta v krojích se v dobré náladě přesouvá na druhou zastávku v Perunské ulici. Místo před domem zdejší dívky rozezní zpěv a následně provoní pálenka. Atmosféru podtrhává slunečné počasí, dneska to bude zkrátka příjemné. A dlouhé.