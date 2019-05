Slaňování, jeřábování, noční lety. Vojenské cvičení Dark Blade je tu

Bezmála tři desítky vrtulníků, 1200 cvičících a zapojení téměř všech složek Armády České republiky. To bude mezinárodní vojenské taktické cvičení Dark Blade 2019, které začíná ve čtvrtek 9. května. Potrvá do 3. června a hlavním centrem se stane vrtulníková základna Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Odtud budou stroje odlétat plnit předem připravené scénáře do výcvikových prostor Boletice, Libavá a Březina a do prostoru vojenského útvaru Bechyně.

V prvním týdnu začne příprava, navážení techniky a přílety. „Nejintenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 20. do 31. května v čase od 9.00 do 23.00. V průběhu cvičení dojde k nárůstu počtu letů letecké techniky a pohybu pozemní techniky i osob,“ informovala armáda. Zúčastní se 300 zahraničních a okolo 900 českých vojáků. V prostorech Boletice a Libavá se uskuteční i scénáře s ostrou střelbou. Vrtulníky a 1200 vojáků. Cvičení Dark Blade je připravené Přečíst článek › Únikové manévry proti stíhači Třítýdenní akce má za úkol prohloubit mezinárodní schopnosti spolupráce při přípravě a plánování letů s taktickým námětem. Předpokladem pro úspěšné provádění mnohonárodních vrtulníkových operací je použití společných standardních operačních postupů, které vytvořila Evropská obranná agentura. Budou prováděny například transportní lety, slaňování, jeřábování, nácviky únikových manévrů vrtulníku proti útočícímu stíhači a lety s brýlemi pro noční vidění. Fandové letecké techniky jsou zvědaví, jaké stroje se zapojí. Vyšlou je krom České republiky taky Belgie, Maďarsko, Slovinsko, Německo či Polsko. Budou to vrtulníky typu Mi-24, Mi-171Š, Augusta A109, NH-90, Bell 412, AS532 Cougar, CH-53, W-3 AE Sokol či Mi-17. Z čáslavského letiště se přidají ještě lehké bojové letouny L-159 Alca. „Dark Blade bude srovnatelné nebo o něco větší než plánované tradiční podzimní cvičení Ample Strike,“ doplnil ředitel cvičení Dark Blade Miroslav Svoboda. Jarní manévry se uskuteční pod záštitou Evropské obranné agentury. Vojáci, těžká technika a teroristé. V Temelíně cvičili obranu elektrárny Přečíst článek ›

Autor: Hana Jakubcová