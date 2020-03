ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Pod odborným dohledem vyrábíme dezinfekci podle receptury Světové zdravotnické organizace. Míchá se v daném poměru izopropylalkhol, glycerin, peroxid vodíku, esence a nezbytný líh,“ popsal Šturm. Lihu je kolem 7,5 litru na 10 litrů dezinfekce. "Mícháme zhruba v šesti lidech. Barely a líh nám dodává město a samo si zajišťuje rozvoz,“ potvrdil.

Kromě dezinfekce, která je zaručeným zabijákem obávaného viru, vyrábějí aktuálně slánští gymnazisté v 3D tiskárně plastové držáky na ochranné štíty pro doktory. „Ochranných štítů na obličej je v republice málo, stát to nezajistil. My vyrábíme držáky, do kterých se běžně dává plexisklo, v našem případě je štít vyroben z fólie, která se jindy používá jako přední průhledná strana do kroužkové vazby,“ popsal Šturm.

Jeden držák se na 3D tiskárně vyrábí 4 hodiny, ve Slaném máme k dispozici čtyři takové tiskárny. "První dva prototypy vytištěných držáků s fólií jsme dali na odzkoušení do kladenské porodnice a do porodnice v Praze Podolí. Když se osvědčí, vyrobíme další. Zakázky už máme," dodal lídr Laborek.cz.

Kromě štítů z 3D tiskárny dodalo slánské gymnázium ze svých školních laboratoří lékařům do slánské nemocnice i 16 kusů originálních ochranných štítů. „Lékaři jsou rádi za každý kus, takže by bylo dobré, kdyby jim ochranné štíty mohly poskytnout i další školy,“ vyzval Šturm.