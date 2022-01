Pivovar funguje ve Slavkově už od roku 2012, zákazníci mu dávali najevo podporu i ve složitých časech během minulého roku. „Navštívili jsme ho s kamarády. Byla to pro nás sice trochu zajížďka, ale určitě se vyplatila. Obsluha nám doporučila pár místních specialit, které jsme si v kombinaci se zdejšími originálními pivy opravdu vychutnali a odjížděli jsme s dobrým pocitem,“ hodnotil třeba Pavel Rada.

Téměř sto nových míst ve školce: Vyškov se chystá na nové rodiny. Víme jak

PIVOVAR SLAVKOV U BRNA



* Provoz od roku 2012.

* Na místě bývalého městského pivovaru.

* Nabízí spodně kvašená piva.

* Vyrábí tady ale piva i podle zahraničních stylů.

* Součástí provozu je i vlastní restaurace.

Většina malých pivovarů na jihu Moravy dobu tvrdých protiepidemických opatření přežila. „Omezení jsme ale ustáli pouze s vypětím všech fyzických i psychických sil. Bylo to nejnáročnější období, které jsme zatím v podnikání zažili. Podnik jede dál, posílený, úspěšnější než dřív, ale lidé, kteří za ním stojí, nejsou roboti ani čísla, takže vyčerpání je vidno na všech z nás,“ komentovala například Jana Pavlišová za pivovar Genius Loci, který najdou zájemci na Palackého náměstí v Lomnici na Brněnsku.​

Věří, že podobným výzvám už čelit nebude. „Nechci si připustit možnost, že se to bude opakovat a nechci si představovat, co bychom v tu chvíli dělali. Jak nás znám, pravděpodobně bychom prostě zatli zuby, pěsti a šli dělat maximum pro to, abychom vyšli alespoň šul nul,“ byla přesvědčená provozovatelka.

Také tady musí řešit otázku přitáhnutí a udržení odběratelů. „Co se ale týká lákání zákazníků - spíš než že bychom lákali nové, snažíme se neztratit ty stávající a rozvíjet s nimi obchodní vztahy plné vzájemné důvěry. Myslím, že se nám to ve velké míře daří a díky tomu pomalu ale jistě stále přirozeně rosteme. Věříme, že je to tím, že dobrý produkt se prodává sám,“ uzavřela Pavlišová.

Především jako restaurační pivovar pak působí třeba podnik Řemeslný Minipivovar DUBŇÁK v Dubňanech na Hodonínsku. „Znamená to, že na nás tak, jako na celý gastrosektor, dopadají vládní omezení vždy jako první. V letních měsících jsme sice měli, zejména díky turismu, velice dobré období, v žádném případě to však nebylo dostačující k pokrytí ztrát z období lockdownu,“ prozradil za provozovatele Marek Hoch.

Zooparku ve Vyškově se vrátili návštěvníci, mohou se těšit na chodník do Afriky

Výhled do budoucna je podle něj stále nejistý. „Obavy z dalšího vývoje v našem sektoru stoprocentně panují. Ale my pevně věříme, že to díky našim zákazníkům ustojíme,“ dodal s přesvědčením Hoch.

Komplikovanou situaci potvrdil v širší perspektivě také Jan Šuráň, který působí jako prezident Českomoravského svazu minipivovarů a v Praze dokonce vlastní svůj podnik Pivovarský dům. „Každý pivovar se snaží navrátit své zákazníky k normálnímu životu. Tedy i k běžné konzumaci piva, protože se spotřeba zvedá jen velmi pomalu,“ komentoval Šuráň.