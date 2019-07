Během své cesty po Evropě dorazila prapravnučka Carla Georga Wolfruma Teresa Schudawa spolu se svým manželem Michaelem McGrathem a částí rodiny do Ústí nad Labem. Právě v tomto městě zanechal jejich předek výraznou stopu.

Carl Wolfrum se narodil v bavorském Hofu v roce 1813, do Ústí se přesunul okolo roku 1840 a už o tři roky později založil v dnešní Velké Hradební barvírnu Günther a Wolfrum. Byl to první jeho výraznější počin ve městě. „Ještě můj tatínek v USA se věnoval textilnímu průmyslu. Já už ne, jsem učitelkou a můj manžel také,“ připomněla Schudawa.

Wolfrum však nezůstal jen u textilu. Založil například první noviny, které zde vycházely. Na jejich tradici dnes navazuje Ústecký deník. Podílel se na výstavbě železnice v regionu, nakonec pronikl i do vysoké politiky.

„Ústí je velmi pěkné město. Je příjemné procházet se místy, o nichž jsem slyšela a četla mnoho příběhů,“ odhalila Schudawa své pocity při prohlídce míst, kde přebývali její předci. V Ústí se nachází také rodinná hrobka, je ve Velkém Březně a její stav není příliš dobrý. „Mrzí mě, v jakém stavu jsou některé objekty včetně hrobky. Není mi to lhostejné, budeme s manželem hovořit o tom, že bychom přispěli finančně na opravy,“ řekla.

Potomci slavného podnikatele se o rodinnou historii zajímají zhruba deset let a na cestě za poznáním naráželi například na jazykovou bariéru. „Historické dokumenty jsme z němčiny nechali přeložit do angličtiny. Podobně jsme postupovali při překladu novinových článků, které jsou v elektronické podobně, využívali jsme také internetové překladače,“ popsala mravenčí práci Wolfrumova prapravnučka, která je nejaktivnější v rozkrývání rodinné minulosti.

Teresa Schudawa se svou rodinou bydlí ve Spojených státech amerických a nyní jsou na třítýdenní poznávací cestě po Evropě. Její návštěva Ústí nad Labem by nemusela být rozhodně poslední. „Jsem velmi zvědavá, jak bude město vypadat za několik let. Pokud to půjde, ráda bych se ještě někdy do tohoto pro naši rodinu důležitého města podívala,“ dodala Schudawa.

V pondělí večer se potomci C. G. Wolfruma přesunuli do Rakouska, ve Vídni jejich poznávací cesta po Evropě pokračuje.