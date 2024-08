„Už několik let za námi chodí lidé, jestli neuděláme něco s rajčaty. Říkají to spíše jako vtip, protože je to zvláštní kombinace,“ řekl Deníku majitel pivovaru Štěpán Přikryl. Letos v Břeclavi přešli k činu.

Speciál vznikl v pivovaru Frankies, ale na receptuře se podíleli i další sládci původem z Břeclavi, a to Jakub Kurial z pivovaru Kosmix a Richard Antl z pivovaru Parník. „Rajčata dodala lokální firma Fermato. Uvařili jsme regulérní várku, tedy tisíc piv. Dali jsme tam sedmdesát kilogramů rajčat a tři kila bazalky. Sehnat jí takové množství byl docela masakr,“ podotkl Přikryl.

Desetistupňový speciál dostal název Pomodoro Specialo. „Říkali jsme si, že když už něco rajčatového, nebude to jen ležák, který ovoníme rajčaty. Ale když už, uděláme úlet. Pak jsme se modlili, protože je to taková divočina. Byl jsem velice skeptický, ale výsledek je stokrát lepší, než jsem si představoval,“ dodal.