Dostat se do nitra ledové kostky a získat tak vzácný šperk se sice Brňance Věře Nováčkové nepodařilo, odnesla si ale vstupenky na výstavu. „Chystáme se tam už dlouho, tak teď tam konečně opravdu půjdeme,“ řekla výherkyně.

Vstupenky však od kapitána kolemjdoucí nezískali úplně zadarmo. Do jakého města Titanic plul? Jaký byl jeho pohon? To byly jedny z otázek, které museli Brňané správně odpovědět, aby lístky získali.

Neúspěšně se do ledové kostky dobívaly děti ze Základní školy Křídlovická. Spolu s nimi se náhrdelník snažil získat i devatenáctiletý Miroslav Malachov. Rozbít led zkoušel pomocí kladiva. To, že ho měl u sebe, byla podle jeho slov náhoda. „Kladivo vezu kamarádovi, který si to svoje zlomil. Tak jsem ho teď využil,“ sdělil.

Srdce z ledu vytáhl až třináctiletý Jakub. „Jsem tady se školou a náhodou jsme šli kolem. Na výstavě jsem ještě nebyl, určitě se teď půjdu podívat,“ řekl chlapec.

MICHAELA VAŇKOVÁ