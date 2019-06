Problémy při kontrole vjezdů odhalil zkušební provoz kamer. „Výstupy z kamer, které mají být důkazním materiálem při případném udělování pokut, jsou nedostatečné. Odbor dopravně správních činností proto požaduje doplnění kamer, což má umožnit vlastně úsekové fotografování, které bude jako důkazní materiál sloužit,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kamery v současném počtu totiž neumí spolehlivě dokázat průjezd auta. „Nezaznamenají totiž celý čas průjezdu kolem dopravní značky umožňující průjezd do centra,“ vysvětlil vedoucí dopravněsprávního odboru brněnského magistrátu Ladislav Prudil.

Podle bývalého náměstka pro dopravu Richarda Mrázka není pro správnou kontrolu počet kamer určující. „Je to otázka spíše postavení značek a kamer. Pro správnou identifikaci má být v záběru dopravní značka i značka auta, které do oblasti vjíždí,“ uvedl.

Přesunout značky

Některé dopravní značení by podle něj bylo vhodné přesunout. „Představitelé Brněnských komunikací o situaci ví. O problému mě v době projednávání kamerového systému nikdo neinformoval. Pokud tedy nyní někdo přišel na to, že je nutné doplnit počet kamer, při jednání někdo udělal chybu,“ řekl Mrázek.

Nyní hlídá vjezdy do centra dvaadvacet kamer. Podle Kratochvíla jich v budoucnu může být i dvojnásobek. O materiálu zabývajícím se navýšením počtu kamer mají radní rozhodovat na svém zasedání už tento týden.

Na oprávněný vjezd řidičů do historického jádra stále dohlíží především strážníci. „Hlídky jsou vybavené aplikací, v níž vidí, jestli v danou chvíli je vjezd povolený nebo ne. Pokud mají pochybnost, odesílají konkrétní případ na posouzení do správního řízení,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Změny v dopravě v okolí historického centra projednávají i představitelé Brna-středu. „Pracujeme na tom, aby do ulic, v nichž začal v souvislosti s rezidentním parkováním platit zákaz vjezdu, mohla auta zase jezdit. Třeba do Novobranské, Jezuitské, Mozartovy nebo Beethovenovy, kam nyní můžou jen abonenti a rezidenti. Chceme, aby se do nich vrátil návštěvnický režim,“ popsal radní pro dopravu Brna-středu Jan Mandát.

Pokud úpravu radní městské části schválí, může podle Mandáta začít platit v září spolu s novým systémem modrých zón.