V noci z pondělí na úterý začala samotná likvidace chovu. Až do ranních hodin probíhalo zplyňování první haly, vyklízení mrtvé drůbeže a její odvoz do asanačního podniku by mělo začít po osmé ráno.

"Jedná se o 130 tisíc brojlerů a 7 tisíc krůt. Celkem bude zlikvidováno asi 430 tun drůbeže," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Nákaza ptačí chřipky ve druhém chovu firmy Moras v Moravanech na Pardubicku nebyla potvrzena. 120 000 brojlerů se nemusí utratit, uvedli veterináři. — ČT24 (@CT24zive) February 18, 2020

Všichni zasahující musí v ohnisku nákazy používat ochranné jednorázové obleky, gumové rukavice a chránit si musí i dýchací cesty. Obyvatelům obce ani v okolí žádné nebezpečí ani zdravotní rizika nehrozí. Farma je uzavřena a chov zcela izolován. Obyvatelé s nakaženými zvířaty do styku nepřichází.

Bylo vyhlášeno tříkilometrové pásmo kolem farmy a také ochranné pásmo zvýšeného dozoru. "Pro občany to znamená, že musí sledovat zdravotní stav domácí drůbeže, nepřesouvat drůbež ani produkty chovu a nepořádat výstavy," upřesnila Horáková.

Hasiči kolem 20 hodiny začali utěsňovat halu s drůbeží. Poté začne samotné zaplynování oxidem uhličitým. Jedná se o 130 tisíc brojlerů a 7 tisíc krůt. Celkem asi 430 tun drůbeže…#ptacichripka. pic.twitter.com/I61RXNwCyI — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 17, 2020

Už od rána se na místo chodí dívat místní, na některých z nich je patrná nervozita, "Samozřejmě, že jsou obavy. Hlavně z toho, aby se to nerozšířilo na malochovy. Spousta lidí tady má slepice," uvedl asi padesátiletý Petr ze Slepotic.

Předseda představenstva Moras Zdeněk Barták uvedl, že dojde ke zplynování čtyř hal. "Ještě včera večer jsme dostali informaci, že co se týče Slepotic a Moravan, tak aktuální vzorky jsou negativní. A přesto, že jsou negativní, tak Slepotice, kde je asi 130 tisíc kusů se budou likvidovat. Moravan se to tak naštěstí týkat nebude. Nákaza se potvrdila pouze u krocanů, přesto se musí zlikvidovat i kuřata. Jejich stáří se pohybuje od 35 do 37 týdnů. Škoda tak bude značná. Zatím ji odhadujeme, že se bude pohybovat do deseti milionů korun."

Podle zjištění České televize by se měla usmrcená zvířata ve speciálních kontejnerech převážet do asančního podniku ve Věži na Havlíčkobrodsku.

Po osmé hodině ráno začala policie celou oblast kolem areálu ve Slepoticích uzavírat. Místem bude omezený i průjezd vozidel. Do vymezeného prostoru budou moci pouze rezidenti, průjezd bude umožněn i vozidlům jezdícím na blízkou stavbu.

Drůbež se bude sčítat do pátku

Krátce po deváté hodině začala ve Slepoticích práce i pro dvě zaměstnankyně obecního úřadu, které obcházejí dům od domu a sčítají počty kusů drůbeže. „Obcházíme všechny baráky a zapisujeme, kdo má jaký počet ptactva. Zatím lidi reagují dobře a spolupracují,“ uvedla jedna ze „sčítaček“ Ivana Klofátová, která se svoji kolegyní musela obejít sedmdesát nemovitostí. Zastavili se i u důchodkyně paní Šmahové. Ta právě šla krmit své čtyři slepice. „Asi je zavřu, nerada bych o ně přišla. Hlavně o dvě mladé slípky, které ještě krásně nesou vajíčka,“ uvedla žena a přitom se zaposlouchala do hlášení místního rozhlasu, kde právě starostka Jana Bořková o návštěvě pracovnic úřadu informovala a lidem přinášela i informace o dalších krocích souvisejících s ochranou proti ptačí chřipce. Podle ní bude soupis opeřenců probíhat až do pátku.

„Všichni chovatelé jsou až do odvolání povinni držet chov v uzavřeném prostoru,“ informovala starostka rozhlasem s tím, že až do odvolání nemohou lidé ani darovat vejce z domácího chovu. Ty mohou konzumovat pouze doma. „V případě úhynu opeřence musí lidé toto buď hlásit buď na úřadu, či na Krajské veterinární správě. Do příchodu veterinářů musí být uhynulé kusy odděleně uloženy do igelitového pytle.“ Starostka dále uvedla, že složky integrovaného systému budou v obci působit minimálně do neděle. Po celou dobu pak bude uzavřen průjezd obcí kolem areálu farmy. A to od křižovatky směrem na Turov. Vpuštěni budou jen místní kteří se prokáží občanským průkazem. „Prosím o dodržování všech pravidel. Zatím se ptačí chřipka z areálu nikam dál neroznesla a byli bychom rádi, aby se tak nestalo a nemusela se vybít drůbež v celé obci,“ dodala starostka.