Slovanská epopej se může vrátit "domů" do Moravského Krumlova. Aspoň na čas

Je to nekonečný příběh. Kam umístit několik metrů vysoká plátna zobrazující i nejmenší detaily výjevů z dějin slovanských národů? Nejslavnější dílo malíře Alfonse Muchy restaurátoři uschovali do depozitáře v Praze, na čas by se však mohly obrazy vrátit do Moravského Krumlova na Znojemsku. Na tamním zámku mohli lidé dílo obdivovat už mezi lety 1963 a 2011.

Epopej nyní patří hlavnímu městu Praze. Pracovní skupina, ve které je i radní pro kulturu Hana Třeštíková, nyní řeší, kam dílo umístit. O poloze zatím nerozhodla, ale je možné, že se na krátkou dobu vrátí do Moravského Krumlova. „Nové vedení města chce zvážit veškeré možné alternativy. Pro krátkodobější účel je jednou z variant i Moravský Krumlov,“ potvrdil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Cílem však je podle něj, aby epopej v dlouhodobém horizontu zůstala v Praze. Slovanská epopej z Brna putovala do depozitáře Přečíst článek › V únoru pokračuje jednání o vlastnictví epopeje mezi Prahou a malířovým příbuzným Johnem Muchou, který si na dílo nárokuje práva. V minulém roce část pláten mohli zhlédnout lidé na brněnském výstavišti. Od šedesátých let minulého století do roku 2011 bylo dvacet pláten epopeje vystaveno v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Autor: Michal Hrabal