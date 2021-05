Vlak pomalu dojel na konec železniční trati, plynule zastavil a opět zahoukal, ozval se potlesk. Jediný exemplář svého druhu, národní kulturní památka, opět jezdí – podle odborníků možná lépe, než v roce 1936, kdy poprvé začal jezdit po kolejích, a to ve dvou vyrobených kusech.

Přítomný hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák mimo jiné poznamenal, že Slovenská strela je dokladem umu, který je pro Moravskoslezský kraj typický. Zástupce akcionářů René Matera doplnil, že projekt rekonstrukce Slovenské strely měl dvě části.

„Jednak rekonstruovat vůz tak, aby měl opět reprezentativní vzhled a byl plně provozu schopný, a také postavit výstavní pavilon, který se stane pro Slovenskou strelu domovskou stanicí a místem, kde kdykoliv mohou návštěvníci a občané Kopřivnice toto unikátní dílo vidět,“ upřesnil René Matera.

Generální ředitel společnosti Tatra Truck Pavel Lazar připomněl důležité milníky kopřivnické automobilky Tatra. Doplnil, že Slovenská strela vznikla ve velmi krátké době, a to v závěru roku 1933, zprovozněná u Českých státních drah byla v červenci roku 1936.

„Toto vozidlo je jedinečné, už z pohledu aerodynamiky vozidla, která navazuje na osobní vozidla Tatra 77. Je jedinečné také z pohledu pohonu vozidla,“ řekl mimo jiné Pavel Lazar a poznamenal, že management společnosti Tatra se snaží poznat historii podniku, aby mohl tvořit budoucnost. Upřesnil, že Slovenská strela byla zkonstruována na konstrukční rychlost 130 kilometrů za hodinu, maximální dosažená rychlost činila 146 kilometrů za hodinu.

Z Prahy do Bratislavy za 4:18

Trať mezi Prahou a Bratislavou zvládla po uvedení do provozu za 4 hodiny 18 minut. „Tato doba by byla ještě kratší, kdyby tehdy Československé státní dráhy měly v celém úseku tratě s povolenou rychlostí 130 kilometrů v hodině. Tuto průměrnou rychlost překonala až o sedmdesát let později vozidla pendolino,“ podotkl Pavel Lazar.

Rekonstrukce Slovenské strely začala v srpnu 2018 odvozem do Hranic, jednoho z pracovišť společnosti Českomoravské železniční opravny. Jednatel společnosti Jiří Loucký při čtvrtečním slavnostním příjezdu Slovenské strely do Kopřivnice shrnul výčet prací při rekonstrukci motorového vagonu.

„Při zkušebních jízdách jsme najezdili zhruba třináct set kilometrů, přitom jsme zjišťovali dílčí závady – na brzdě, na oknech a další a museli jsme si s tím za těch pět měsíců zkušebních jízd poradit. Tady musím vyzdvihnout šikovnou práci techniků, kteří všechny problémy vyřešili,“ řekl mimo jiné Jiří Loucký a zdůraznil, že se podařilo vytvořit dílo, které může jezdit rychlostí 130 kilometrů v hodině.

„Došli jsme k závěru, že současný stav této jednotky, vzhledem k tomu, že se použily novější materiály a technologie při dodržení historické části, je o minimálně patnáct procent lepší než původní,“ zdůraznil Jiří Loucký. Jízdu Slovenskou strelou si pochvaloval Marek Říha, jenž jel jako dobový vlakvedoucí.

„Cesta tímto historickým vlakem byla velmi pohodlná. Musím říct, že konstruktéři odvedli velmi dobrou práci a ten vůz je postavený opravdu skvěle. Je neuvěřitelně dobře odpružený. Také motor je velmi dobře zkonstruovaný. I při rychlosti okolo stovky kilometrů v hodině, kterou jsme dnes jeli, tak motor nebyl téměř slyšet a v prostoru pro cestující, kde byly zavřeny dveře, bylo zcela ticho,“ ocenil Marek Říha.

Při slavnostním příjezdu Slovenské strely do Kopřivnice také zaznělo, že by tento technický skvost měl jezdit při různých příležitostech po kolejích a možnost svézt se v něm by měla dostat i veřejnost.