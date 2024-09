„Pak by mi paní Richterová došla koupit bonboniéru a kytku a možná by si uvědomila, že úplně bohapustě lhát a takhle plivat po lidech jenom proto, že se jim to zrovna hodí, je něco, co se prostě v politice nedá dělat,“ doplnil Kuba.

Richterová reagovala, že to Kubovi může věřit a nemusí. A že se nemá za co omlouvat, neboť Petr Fiala při odvolání Ivana Bartoše postupoval podrazácky.

Dohra na sociálních sítích

Televizní přestřelka měla dohru i na sociálních sítích. „Nevíte, zda Olga Richterová dostala k té čočce včera v Událostech komentářích od vás i párek?“ ptal se Martina Kuby jeden z diskutujících.

„To nevím, ale bylo to teda výživný,“ reagoval hejtman.