Davy lidí se sjíždějí do Hoštic u Volyně na oslavy 40. výročí uvedení komedie Slunce, seno, jahody do kin

Několikakilometrová kolona před odbočkou na Hoštice, vlaky nacpané lidmi k prasknutí a nekonečný štrúdl pěších. A také parkoviště na loukách plná aut ze všech koutů republiky a hádky o parkovací místa, tak to v sobotu vypadalo v okolí jihočeských Hoštic. Vypukla tam totiž oslava 40. výročí premiéry legendární komedie Slunce, seno, jahody.

Ve vesnici se oslav zúčastnil i sám režisér Zdeněk Troška.

Lístky na vstup do areálu JZD v Hošticích se vyprodaly už kolem poledne. Návštěvníci bez předem zakoupených vstupenek se sice dostali do vesnice, ale do JZD, kde se konala autogramiáda, už ne.

„Těší mě, že můžu po neuvěřitelných 40 letech od premiéry Slunce, seno, jahody pozvat všechny naše diváky a příznivce opět k nám do Hoštic. Hoštice jsou pro mě synonymem mého života. Nakonec už samotné hlášky, skeče a děj vychází z mého dětství, z toho, jak jsme žili, co bylo u nás v rodině i na vesnici běžné a co jsme prožívali. Budeme rádi, když dorazíte s celou rodinou, vezmete maminku a třeba i babičku a pomůžete nám tu čtyřicítku oslavit, jak se sluší a patří. Už teď se na vás všechny moc těšíme,“ zval na festival Slunce, seno 40 Zdeněk Troška.