Jak si může vesnice s osmi stovkami obyvatel dovolit utratit dva miliony korun za úsporná světla? „Je to velmi nákladná investice, ale nám se podařilo domluvit se se společností ČEZ Esco, která zářivky koupila. My jí budeme měsíčně splácet částku, kterou ve srovnání se sodíkovými výbojkami ušetříme,“ vysvětlil prosetínský starosta Michal Vychroň.

Využívání sluneční energie prostřednictvím fotovoltaických panelů odstartovalo v obci instalací malého ostrovního systému, který se skládá ze dvou panelů o výkonu 560 wattů. Nacházejí se na střeše autobusové zastávky, která byla dřív v nočních hodinách kvůli bezpečnosti stále osvícena. Teď je díky panelům energie přebytek, a tak si Prosetín může dovolit pořídit webkameru, postavit další sloup veřejného osvětlení a poprvé v historii osvítit budovu základní školy při zvláštních příležitostech. „Solární energie se nám osvědčila, a tak v nově vypsaném dotačním titulu žádáme o finanční příspěvek na další panely, které umístíme na čistírnu odpadních vod, mateřskou školu, požární zbrojnici, ale i márnici,“ upřesnil starosta.

V Prosetíně může v budoucnu stát fotovoltaická elektrárna doplněná elektrolyzérem pro výrobu zeleného vodíku. Ten může hodně pomoci přechodu na novou energetiku, pokládá se za palivo budoucnosti. Zelený vodík se vyrábí pomocí elektrolýzy z obnovitelné elektrické energie, například z větru a slunce. Při tomto procesu se voda pomocí elektřiny rozkládá na kyslík a vodík.

Až pět vrtulí

Co se týče využití síly dalšího přírodního živlu, tedy větru, obec už zahájila nezávazný průzkum pro instalaci až pěti větrných elektráren nad Mrákotínem, z nichž má mít každá výkon 5 MW. S nápadem byli obeznámeni zástupci okolních vesnic a jejich stanovisko je ryze pozitivní. Realizace takového projektu se odhaduje na 5 až 6 let.

Plány na ekologickou soběstačnost jsou smělé, avšak je třeba řešit i problém, který může nastat zanedlouho. Jde o vytápění základní školy, která je napojena na zemní plyn a při stále se zvyšujících cenách se dá očekávat velký cenový náraz. „Naštěstí máme ceny dobře fixované, ale samozřejmě tento problém řešíme. Nabízí se vytápění již zmíněným zeleným vodíkem, kterému já osobně fandím nejvíc, v úvahu připadá i malá bioplynová stanice. Nabízí se také koupě kotlů na agropelety – u nás v obci už se dokončuje linka na jejich výrobu. Biomateriálu je u nás dostatek,“ vypočítal varianty starosta.

Cestou energetických úspor kráčí i okresní město Chrudim. Fotovoltaiky už má na některých svých objektech a chce díky dotaci ministerstva životního prostředí v této energeticky úsporné taktice pokračovat. Pokud finanční podporu získá, objeví se panely v letech 2023–2024 na střechách zimního a fotbalového stadionu nebo na budovách mateřských škol. „Náklady jsou 9,4 milionu korun, z toho 3,5 milionu tvoří dotace. Návratnost je tři roky,“ informoval chrudimský starosta František Pilný.

Zatímco česká města a obce s využitím energie přírodních živlů teprve začínají, obec Kněžice na Nymbursku už má více než dvacetiletý náskok. Tam se lidé z postupného zdražování plynu hroutit nemusí. Nejprve obec postavila bioplynovou stanici, kterou nyní doplňuje kotelna na biomasu ze slámy a štěpky. Teplo se poté levně prodává rovnou obyvatelům obce. To trvá už šestnáct let bez navýšení ceny, ale jak to tak bývá, má to malé minus. „Nízká cena je pro občany kompenzací určitého nepohodlí. Bioplynová stanice nikdy nebude vonět po fialkách,“ upozornil kněžický starosta Milan Kazda.