Na poli mezi slunečnicemi jsou vyšlapané cesty a některé z rostlin jsou polámané, nebo dokonce uřezané. „Je pravda, že lidé je tu často trhají, minulý týden jsem zrovna káral jednoho mladíka. Jinak je to samozřejmě krása. Nepamatuji za těch více než sedmdesát let, co tu bydlím, že by tady u nás někdy osázeli pole slunečnicemi,“ řekl Deníku jeden z místních, který nechtěl být jmenován.

U žluté plochy zastavují především cyklisté. „Moc se nám to líbí, pole se slunečnicemi u nás moc nevidíte. Chceme si je alespoň vyfotit, mezi rostliny ale nepůjdeme,“ ujistil Tomáš Bartyzal, který slunečnicovou nádheru obdivoval se svojí rodinou.

Výjimečná podívaná

Slunečnicová pole jsou na jihu Čech spíše výjimečnou podívanou. Nemají tu totiž ideální podmínky k dozrávání.

„V našem regionu jde z půdně-klimatických důvodů jen o okrajově pěstovanou olejninu. Letos je zde slunečnicí na zrno osetých pouhých 84 hektarů a ve srovnání s předchozími roky jí nepřibývá,“ upřesnila ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Kromě oleje se slunečnice pěstuje také jako krmivo pro dobytek, nebo za účelem výroby siláže.