Útok na ženu, která šla po vsi a psi ji bezdůvodně napadli, je zachycen na videozáznamu, který má Deník k dispozici. Starosta proto varuje na stránkách obce místní a dále i učitelky mateřské školy, aby na pravidelné vycházky do vyřešení případu se psy vůbec nevycházely a zdržovaly se s dětmi pouze na školní zahradě. Kvůli nebezpečí se policie chce spojit s veterináři a psy v případě nutnosti odchytit.

Starosta Malých Kyšic Jan Kuna sdělil, že šestice psů patří Jitce Senklerové, která je má na dvoře rodinného domu. „Jedná se o roční štěňata křížence německého ovčáka a k nim nedávno přibyl i další pes. Jsou tam feny i psi. Smečka se občas podhrabe pod plotem a pobíhá po vsi. Útěky se opakují dva týdny. Zatím se dali psi odehnat. Teď se ale stalo, že zaútočili na jednu obyvatelku,“ shrnul starosta.

S majitelkou Jitkou Senklerovou prý starosta řešil před časem i případ její agresivní feny, matky štěňat, která rovněž utíkala a ohrožovala lidi. Po vzájemné domluvě byla fena předána jinému majiteli.

Majitelka psů k nastalé situaci uvedla, že oplocení domu ještě více zabezpečili a psi by už utíkat neměli. „Snažíme se některá zvířata nabídnout do dobrých rukou, ale nikoli feťákům nebo alkoholikům. Budoucího majitele musíme osobně poznat,“ zdůraznila chovatelka, která přislíbila i to, že dá co nejdříve fenu ze smečky vykastrovat.